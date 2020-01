Calciomercato Juventus news/ Bruno Guimaraes, un talento brasiliano nel mirino

Un nome nuovo per il calciomercato Juventus, che in questa sessione è caratterizzato soprattutto dai giovani talenti come Dejan Kulusevski. Stamattina ricordiamo che, secondo la stampa brasiliana, ci sono sviluppi importanti circa il centrocampista brasiliano Bruno Guimaraes dell’Athletico Paranaense, talento classe 1997 che è seguito appunto anche dalla Juventus, ma sul quale è molto forte la concorrenza internazionale. L’Atletico Madrid avrebbe già proposto un accordo da 25 milioni di sterline per ottenere la firma di Bruno Guimaraes, anche l’Arsenal ha fatto la sua offerta. Il 22enne ha catturato l’attenzione con una serie di belle esibizioni e Diego Simeone sembra adesso essere in pole position per aggiudicarsi questo rinforzo a centrocampo, perché Guimaraes ha rifiutato un nuovo contratto con il club brasiliano e potrebbe varcare l’Oceano già a gennaio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: BRUNO GUIMARAES NEL MIRINO, MA SIMEONE…

Questa è una brutta notizia per la Juventus, che in questo momento è indietro rispetto all’Atletico Madrid e anche all’Arsenal nella corsa per Bruno Guimaraes e di conseguenza spera che l’affare non si chiuda già a gennaio per cercare di “rimontare” nei prossimi mesi. Il centrocampista di 22 anni è naturalmente molto giovane, ma vanta già una consolidata esperienza internazionale, dal momento che Bruno Guimaraes ha già disputato partite in ben tre Coppe sudamericane (Libertadores, Copa Sudamericana e Recopa Sudamericana) oltre che naturalmente nella Serie A brasiliana. Nel 2019 per Bruno Guimaraes anche quattro gol equamente divisi fra campionato e Libertadores più tre assist.

© RIPRODUZIONE RISERVATA