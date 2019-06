Calciomercato Juventus news/ Buffon verso l’incredibile ritorno? (Ultime notizie)

Il calciomercato Juventus potrebbe scrivere un capitolo incredibile: le conferme sono arrivate anche da Tuttosport. Gianluigi Buffon potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera per fare da secondo a Wojciech Szczesny. A 41 anni, il portiere ha scelto di non prolungare il contratto con il Psg con cui ha giocato nell’ultima stagione, vincendo la Ligue 1: il desiderio di continuare a giocare c’era ma altrove. Forse allora il richiamo della Juventus si era già fatto sentire: sta di fatto che adesso si parla di una situazione già abbastanza definita. Buffon ovviamente non sarebbe più il titolare: la società ha preso la sua decisione promuovendo Szczesny che ha dimostrato di poter stare nel ruolo, e difendere i pali dei campioni d’Italia. La posizione di Buffon sarebbe quella del vice, un numero 12 di grande esperienza che all’occorrenza potrebbe far riposare il polacco e magari alternarsi con lui in campionato. A fare le spese di questo clamoroso ritorno sarebbe allora Mattia Perin: il classe ’92 andrebbe altrove per giocare, effettivamente lo ha fatto poco nel suo primo anno alla Juventus e quindi lo scenario legato ai portieri potrebbe essere delineato in questo modo, anche se chiaramente bisognerà aspettare.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SCAMBIO HIGUAIN-ZANIOLO?

Un’altra importante indiscrezione sul calciomercato Juventus, questa volta lanciata da La Stampa, riguarda la possibilità di uno scambio: coinvolto Nicolò Zaniolo che, non è un mistero, è uno degli obiettivi della società bianconera. La prima pedina sul piatto sarebbe Gonzalo Higuain: la Roma cerca un attaccante avendo sostanzialmente venduto Edin Dzeko all’Inter, il Pipita piace molto ma recentemente il fratello/procuratore ha fermamente dichiarato che l’unica squadra nella quale il centravanti argentino giocherebbe sarebbe proprio la Juventus. Anche per questo motivo dunque i giallorossi starebbero pensando ad altri elementi della rosa dei campioni d’Italia: tra questi il già citato Mattia Perin, ma anche Leonardo Spinazzola sul quale dovrà decidere Maurizio Sarri, una volta che inizierà il raduno della Juventus e il nuovo allenatore potrà visionare direttamente i suoi giocatori. A quel punto la Roma potrebbe cedere Luca Pellegrini – che ha chiuso la stagione in prestito al Cagliari – in modo da coprire la falla sulla corsia sinistra bianconera; uno scenario suggestivo ma anche particolarmente complesso da realizzare, del resto però siamo solo a fine giugno e c’è tutto il tempo per lavorarci…

