Calciomercato Juventus News: spunta anche il nome di Dani Olmo per i bianconeri, affare difficile ma potrebbe arrivare uno sconto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SI GUARDA ALLA SPAGNA

Il calciomercato Juventus sogna in grande? Potrebbe essere: qualche potenziale colpo per la società bianconera lo abbiamo ipotizzato, Igor Tudor vuole fare grandi cose e la sensazione è che davvero la Juventus possa essere alla vigilia di una grande campagna acquisti, sempre tenendo conto di alcuni aspetti.

Vale a dire che certi scenari sono cambiati, e che spese folli non si potranno più fare; tuttavia, qualche possibilità qua e là potrà esserci e tanto potrebbe anche dipendere da un’eventuale qualificazione ai quarti del Mondiale per Club, che farebbe aumentare il tesoretto a disposizione della società.

Intanto potrebbe tornare di moda un nome che il calciomercato Juventus aveva valutato a gennaio, e che è quello di Dani Olmo: all’epoca lo spagnolo, prelevato dal Barcellona l’estate precedente, viveva una situazione particolare legata all’impossibilità di registrarlo a causa delle norme del fair play finanziario.

Il Barcellona aveva trovato il modo di aggirare la regola, potendo schierare Dani Olmo in Supercoppa (torneo vinto) e poi sino al termine della stagione, ma come noto in casa blaugrana la situazione legata alle finanze è decisamente complicata e, lo dicevamo anche parlando di Fermin Lopez e Ferran Torres, c’è sempre la necessità d vendere qualche pezzo pregiato. Tanto più che ora starebbe arrivando un certo Nico Williams, che peraltro ha già chiesto garanzie in merito al suo trasferimento.

DANI OLMO DIVENTA CONCRETO PER LA JUVENTUS?

Vale a dire, e interessa al calciomercato Juventus, che l’operazione per portare Nico Williams al Barcellona è per il momento in stand-by perché l’esterno della nazionale spagnola ha chiesto la sicurezza che il suo caso non diventi come quello di Dani Olmo, appunto secondo quanto abbiamo detto in precedenza, con il rischio che la sua firma con i blaugrana diventi nulla. A questo punto il Barcellona deve provare a cautelarsi in anticipo, e questo significa (anche per una questione prettamente numerica) cedere qualcuno: sulla lista sarebbe finito, o potrebbe finire, anche Dani Olmo, anche per tutelarsi da imprevisti burocratici.

Lo spagnolo arrivato dal Lipsia ha un contratto che scade nel 2030, e di base un prezzo da 60 milioni di euro: sono davvero tanti per le casse di una Juventus che non li spenderebbe esclusivamente per un singolo calciatore, ma che potrebbe trovare la possibilità di uno sconto facendo leva sulle difficoltà dei catalani di firmare nuovi calciatori ed eventualmente sulla volontà di Dani Olmo che, questa è una nostra ipotesi, potrebbe decidere per una nuova avventura qualora non si sentisse più al centro del progetto. Staremo a vedere, intanto appunto sarà importante stabilire se questa sera la Juventus eliminerà il Real Madrid volando ai quarti del Mondiale per Club, a quel punto la questione potrebbe anche farsi interessante…