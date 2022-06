Calciomercato Juventus News/ Cambiaso ad un passo, Badiashile non convince Allegri

CALCIOMERCATO JUVENTUS: FATTA PER CAMBIASO

Il calciomercato Juventus sembra aver piazzato un colpo importante in difesa: da giorni si parla del possibile arrivo di Andrea Cambiaso, terzino del Genoa che dovrebbe comunque rimanere in Serie A dopo la retrocessione del Grifone. Le ultime indiscrezioni parlano di un affare in dirittura d’arrivo: Cambiaso, che può giocare a destra come a sinistra, arriverà alla Juventus come alternativa ad Alex Sandro (quindi, almeno in origine viene pensato come terzino sinistro) e la contropartita da girare al Genoa sarà Radu Dragusin, che l’anno scorso si è diviso in prestito tra Sampdoria e Salernitana ma nella stagione precedente aveva esordito con la prima squadra bianconera.

Non solo: l’arrivo di Cambiaso dovrebbe essere “complementare” all’addio di Luca Pellegrini, che ora potrà essere messo in vendita e potrebbe venire pagato 10 milioni di euro dal neopromosso Fulham. L’esterno mancino resta un grande mistero: arrivato alla Juventus nell’affare che ha portato Leonardo Spinazzola alla Roma, dopo due stagioni in prestito (Cagliari e proprio Genoa) è rientrato e ha anche giocato qualche partita da titolare, ma solo per venire spedito altrove. Vedremo se davvero sarà così, certo la firma di Cambiaso dovrebbe chiudere le porte a Luca Pellegrini a meno che Alex Sandro sia venduto…

BADIASHILE PIACE, MA NON AD ALLEGRI

Sempre riguardo la difesa, il calciomercato Juventus resta vigile sulle possibili alternative al centro: il nodo è la possibile partenza di Matthijs De Ligt, ma al netto dell’incertezza sull’olandese è possibile che Massimiliano Allegri chieda un centrale per rinforzare il reparto. Il sogno resta Kalidou Koulibaly, il nome a sorpresa che è emerso in queste ore è quello di Benoit Badiashile: capitano dell’Under 21 francese, ha anche il passaporto della Repubblica Democratica del Congo (e potrebbe ancora scegliere questa nazionale), è un classe 2001 di grande stazza che è cresciuto nel Monaco, e da ormai tre anni gioca stabilmente in prima squadra.

In questa stagione, tra Ligue 1 e Champions League (turni preliminari compresi), Badiashile ha messo insieme 34 presenze: di queste, ben 30 come titolare. Si tratta quindi di un calciatore che si è ormai affermato nel grande calcio; la società Juventus lo avrebbe messo nel mirino, ma qui ci sarebbero differenze di vedute con Allegri che, almeno queste sono le indiscrezioni, lo vedrebbe ancora acerbo per essere realmente un’alternativa nella difesa bianconera. Sappiamo che il tecnico livornese va sempre con i piedi di piombo per quanto riguarda l’inserimento dei giovani; Badiashile dunque potrebbe non essere preso in considerazione per questo, o magari venire acquistato per poi essere parcheggiato altrove…











