Calciomercato Juventus News: una riflessione su Andrea Cambiaso potrebbe portare all'acquisto immediato di un terzino sinistro, due profili stuzzicano.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: CACCIA A UN TERZINO?

Una riflessione sul calciomercato Juventus può idealmente nascere da quanto visto domenica sera nella prima partita di Serie A. I bianconeri hanno aperto la nuova stagione battendo il Parma, ma nel 2-0 dell’Allianz Stadium c’è stata anche la nota stonata: Andrea Cambiaso, espulso appena prima del gol con cui Dusan Vlahovic ha chiuso i giochi.

Calciomercato Juventus News/ Soluzione turca per Djalò, piacciono Jimenez e Saelemaekers (25 agosto 2025)

Un’ingenuità che può capitare a chiunque, ma che rischia di privare la Juventus del suo esterno sinistro anche per il big match contro l’Inter e che in generale, vista anche una brutta amnesia nel primo tempo, apre alla considerazione che l’ex Genoa e Bologna sia distante dai picchi mostrati all’inizio dello scorso anno.

Calciomercato Juventus News/ Tempi stretti per l'attaccante: spunta lo scenario a sorpresa! (24 agosto 2025)

Cambiaso dunque appare in calo, Cambiaso che per tipologia di gioco potrebbe essere convertito in mezzala tattica, un ruolo però poco contemplato da Igor Tudor che per il momento rimane ferreamente legato al 3-4-2-1. Non solo: ricordando la mega offerta da parte del Manchester City lo scorso inverno, il calciomercato Juventus potrebbe farsi venire l’idea.

Ovvero, investire oggi su un laterale sinistro anche nell’eventualità che Cambiaso sia venduto, così da anticipare i tempi e portare la soluzione alla Continassa. A questo punto però sorge un’ulteriore domanda: a fine agosto quale calciatore potrebbe essere acquistato in tempi brevi dalla società bianconera? Proviamo a capirlo, perché comunque c’è qualche nome interessante in giro per il mondo.

Calciomercato Juventus news/ Kolo Muani si complica? Ecco pronto il piano B! (oggi 23 agosto 2025)

LE OPZIONI A SINISTRA PER IL CALCIOMERCATO JUVENTUS

Detto che Lloyd Kelly rappresenta una soluzione già attiva per la sinistra, il calciomercato Juventus può sicuramente valutare alcuni nomi, anche a prezzi che possiamo considerare di saldo. Il primo è quello di Tyrell Malacia: 26 anni appena compiuti, arrivato al Manchester United nel 2022 ma lo scorso febbraio prestato al Psv Eindhoven, tornando così brevemente in Olanda. Rientrato a Old Trafford, Malacia non ha ancora giocato un singolo minuto nella nuova stagione: un altro elemento in uscita per Ruben Amorim, tra l’altro in scadenza nel 2026 e dunque con la necessità da parte della sua società di provare a venderlo subito, a prezzo forse anche inferiore ai 10 milioni. Il secondo nome è quello del ventiduenne Luca Netz, anche lui con un contratto che scade tra un anno.

In questo caso forse la suggestione è ancora maggiore perché si parla di un ventiduenne, ancora molto “malleabile”, cresciuto nell’Hertha Berlino ma ormai dal 2021 impegnato nel Borussia Monchengladbach. Può fare anche il difensore centrale o avanzare il raggio d’azione, l’anno scorso è stato condizionato da un infortunio al piede ma comunque visto non tantissimo dal suo allenatore Gerardo Seoane, che in questo avvio di stagione gli ha concesso appena 20 minuti tra Bundesliga e Coppa di Germania. Certo, rimane da capire se il Borussia Monchengladbach sia disponibile a cedere un profilo giovane e che può solo crescere, ma intanto si potrebbe valutare la formula di un prestito con diritto di riscatto per poi valutare la prossima estate.