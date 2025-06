CALCIOMERCATO JUVENTSU NEWS, CAMBIASO A MADRID?

Il calciomercato Juventus sta per accelerare le proprie manovre. La permanenza e il rinnovo di Igor Tudor in bianconero ha aperto diversi scenari, naturalmente in base alle decisioni prese dall’allenatore nativo di Spalato.

Come per esempio la volontà di tenere a tutti i cosi giocatori come Andrea Cambiaso. L’ex Genoa piaceva parecchio al Manchester City di Pep Guardiola a gennaio, ma la Juve ha fatto muro sparando altissimo come le richieste “spaventando” gli inglesi.

Calciomercato Juventus News/ In attacco un giovane bomber dal Manchester City!

Ora però c’è l’Atletico Madrid a bussare alla porta del club di Torino. I Colchoneros hanno messo a tacere le voci sul possibile accordo trovato con Theo Hernandez e ora, come alternativa, hanno individuato proprio Cambiaso. La Juventus per ora resiste, bisognerà vedere se l’offerta però smuoverà le acque.

Calciomercato Juventus News/ Non solo Vlahovic verso l'addio, dietro Balerdi in e Djalò out (13 giugno 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DE ZERBI VUOLE NICO GONZALEZ

Il calciomercato Juventus potrebbe decidere di cedere Nico Gonzalez. L’esterno argentino, acquistato la scorsa sessione estiva di mercato dalla FIorentina, non ha reso come ci si aspettava in quel di Torino e questo potrebbe costare il posto all’ex Stoccarda.

La Juventus potrebbe accontentarsi di 25/30 milioni e questa notizia ha drizzato le orecchie del Marsiglia di Roberto De Zerbi, conosciuto anche per sfruttare a meraviglia gli esterni offensivi. Dunque se l’OM si volesse regalare il colpo Champions, ecco che Nico Gonzalez sarebbe il profilo ideale.

Calciomercato Juventus News / Savona rinnova, difficoltà per Gyokeres e Lucca (12 Giugno 2025)

Chi invece resterà a Torino nonostante le avances estere è Kenan Yildiz. Il numero dieci non è casuale ed è segnale di una grande fiducia dei bianconeri per il turco, elemento chiave del presente e soprattutto del futuro della Juve.