CALCIOMERCATO JUVENTUS, CAMBIASO RESTA

Il calciomercato Juventus è pronto a rilanciare i bianconeri dopo un’annata 2024/2025 fatta di luci e ombre. La Vecchia Signora alla fine ha raggiunto l’obiettivo minimo principale ovvero la Champions League, ma per farlo ha dovuto ricorrere all’esonero di Thiago Motta.

Dunque una bocciatura del progetto, almeno da parte della società che per evitare un mancato accesso in Champions che sarebbe stata una mazzata sportiva-economica ha dovuto ricorrere alla chiamata di Igor Tudor.

Il tecnico croato potrebbe passare da semplice traghettatore della parte finale della scorsa stagione ad allenatore in pianta stabile. Tecnicamente già lo è considerando il rinnovo di contratto che è scattato con il quarto posto, ma si è parlato a lungo di un suo possibile addio per far spazio a Conte o Allegri.

Alla fine si continua con Tudor, ma anche con alcuni elementi della rosa come Cambiaso. Accostato al Manchester City in estate, la società ha fatto muro e ora si ritrova con le avances del Milan. C’è da dire però che ad oggi, 7 giugno 2025, non c’è stato alcun contatto tra rossoneri e bianconeri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, RETEGUI NEL MIRINO

Il calciomercato Juventus ha disperato bisogno di riorganizzare l’attacco. L’unica certezza da oggi è Milik, calciatore che però non ha collezionato nemmeno un minuto nella passata stagione quindi ben lontano dall’essere una certezza solida.

Su Kolo Muani ancora non è chiaro se la Juve otterrà un prolungamento del prestito dal PSG mentre è abbastanza sicuro il fatto che Vlahovic non sarà più un giocatore della Juventus, complice un contratto in scadenza a giugno 2026 e la poca voglia (per non dire nulla) di discutere di un rinnovo.

La Gazzetta dello Sport ha fatto una lista di quattro nomi per sostituire il serbo. Il primo della lista per preferenza è ovviamente Gyokeres, punta top mondiale dello Sporting Lisbona che quest’estate cerca il trasferimento in Europa per consacrarsi in uno dei migliori cinque campionati.

Le alternative, sicuramente più accessibili, sono Retegui dell’Atalanta e Goncalo Ramos del PSG che potrebbero partire per una cifra tra i 40 e 50 milioni. Infine da non dimenticare l’idea Jonathan David, che andrà via dal Lille a parametro zero.