Calciomercato Juventus News/ Cancelo può tornare in bianconero, Leicester su Soulé (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, TORNA CANCELO? LA SITUAZIONE

Il calciomercato Juventus potrebbe assistere ad un ritorno clamoroso. I bianconeri starebbero pensando a Joao Cancelo, reduce da un prestito senza riscatto da parte del Barcellona. Il calciatore è dunque rientrato al Manchester City dove però Guardiola non sembra convinto di utilizzarlo ancora, secondo fantacalcio.it.

Per questo i bianconeri sarebbero disposti a fare un tentativo per consegnare a Thiago Motta un profilo perfetto per il modo di intendere il calcio. L’ex allenatore del Bologna infatti ama i giocatori capaci di occupare più zone del campo grazie alla loro duttilità, molto veloci e altrettanto tecnici.

Ci sono però sia aspetti positivi che negativi, ottimistici e non. A far sorridere i tifosi della Juve sono gli ottimi rapporti tra l’agente Jorge Mendes e la società bianconera, non certo un dettaglio. D’altro canto, se davvero Cancelo vuole tornare a Torino, deve per forza ridursi lo stipendio. I 6 milioni netti percepiti dal portoghese sono ben oltre il limite imposto da Giuntoli di 4.5.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SIRENE INGLESI PER SOULÉ

A parte Cancelo, il calciomercato Juventus riprende dai soliti nomi. Teun Koopmeiners è il giocatore ideale per chiudere il tris di centrocampisti dopo Douglas Luiz e Khephren Thuram, ma l’Atalanta è irremovibile sulla richiesta di 70 milioni per liberare l’olandese, assente agli Europei per infortunio.

I bianconeri nelle ultime ore hanno pensato di inserire Rugani alla trattativa, nella speranza che i bergamaschi possano quantomeno abbassare le richieste. C’è però un’altra possibilità per accelerare i discorsi relativi al centrocampi sta ex Az ed è quella di mettere a referto plusvalenza importanti.

Una di queste può essere rappresentata da Matias Soulé. Il calciatore nativo di Mar de la Plata, reduce da un prestito positivo al Frosinone, ha richiamato all’attenzione vari club esteri. Tra questi c’è anche il Leicester, intenzionato a dare vita ad un progetto giovane e interessante, a partire dall’acquisto di Okoli, compagno proprio di Soulé in Ciociaria.











