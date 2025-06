CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SERVONO ATTACCANTI

Il calciomercato Juventus è alla ricerca di un centravanti. Ormai è chiara da tempo l’intenzione dei bianconeri di rinforzare la posizione del centravanti poiché ad oggi è uno dei reparti più scarni dell’intera rosa della Vecchia Signora.

Formato quasi completamente il lato dirigenziale (mancano direttore tecnico e sportivo, come raccontato da Comolli) e confermato Igor Tudor sulla panchina, la Juventus ora si può concentrare unicamente sul calciomercato.

Vlahovic ha un ottimo rapporto col tecnico, ma non ci sono riaperture per rinnovo e permanenza mentre Kolo Muani è un caso ancora aperto: il francese parteciperà al Mondiale per Club con la Juve, ma non è detto che rimanga. Se dovesse farlo, solamente grazie ad un prestito.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CHANCE PER CASTRO

Il calciomercato Juventus deve però anticipare la concorrenza se vuole aggiudicarsi il meglio dalla piazza. Ovviamente il sogno è Viktor Gyokeres, ma servirà un’offerta veramente alta per convincere lo Sporting Lisbona.

C’è anche la pista Osimhen, soprattutto dopo che l’Al Hilal è stato rifiutato dallo stesso nigeriano e dunque l’unica pista percorribile è quello di restare in Europa dato che al Napoli non può rimanere visti i trascorsi con De Laurentiis.

Occhi alla pista Castro perché l’Inter, squadra inizialmente favorita per l’acquisto dell’attaccane del Bologna, sembra aver fatto all in per Hojlund del Manchester United quindi ci sarebbe la strada spianata per i bianconeri.