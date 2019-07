Calciomercato Juventus News/ “C’è già l’accordo con Chiesa” (ultime notizie)

Riguardo il calciomercato della Juventus novità arrivano riguardo il possibile passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina ai bianconeri, di cui si parla da diverse settimane. Su Sportitalia Mercato, il contenitore quotidiano sulle trattative giornaliere, il giornalista Alfredo Pedullà ha sottolineato come l’accordo tra club torinese e giocatore ci sia già da un pezzo, al di là delle smentite di rito: “L’accordo tra Chiesa e la Juve è un accordo che ci possono continuare a smentire, ma c’è ed è stato già trovato alla modica cifra di 4,5/5 milioni a stagione per 5 anni. Bisognerà capire come si presenterà il giocatore al colloquio con Commisso.” Una situazione da monitorare visto che il nuovo patron italo-americano dei viola ha sempre manifestato la volontà di mantenere Chiesa in formazione almeno un anno, proprio per assestarsi e far restare uno dei suoi uomini migliori al primo anno, il più delicato della sua gestione. Ma se Chiesa spingerà in direzione Torino, allora alla Fiorentina converrà trattare per il cartellino per reinvestire i proventi sul mercato e pianificare il dopo-Chiesa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DE LIGT E’ A TORINO

Nel frattempo il calciomercato della Juventus ha fatto registrare un’importante fumata bianca: il club bianconero ha definito l’acquisto di Matthijs De Ligt, che nella serata di martedì è atterrato a Torino, intorno alle 22.15 all’aeroporto di Caselle con un volo privato proveniente da Amsterdam: il difensore olandese, accompagnato dalla fidanzata e dalla famiglia, oggi farà le visite mediche, mentre la presentazione potrebbe essere organizzata nella giornata di domani, giovedì 18 luglio. La Juve corrisponderà all’Ajax De Ligt circa 75 milioni di euro per il cartellino di De Ligt, mentre al calciatore sarà garantito un ingaggio 8 milioni di euro più 4 milioni di bonus. De Ligt ha già salutato i suoi nuovi tifosi una volta arrivato all’aeroporto: “Ciao bianconeri, sono Matthijs. Sono davvero felice di essere qui!”.

