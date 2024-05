Calciomercato Juventus News/ C’è Yan Couto per la fascia, Correia ceduto per fare cassa (29 maggio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: 40 MILIONI PER YAN COUTO

Questa mattina abbiamo parlato dei vari nodi che il calciomercato Juventus deve sciogliere, e dei primi acquisti potenziali che sono sul taccuino di Cristiano Giuntoli: i nomi li conosciamo, l’avvento di Thiago Motta in panchina potrebbe portare all’arrivo di Riccardo Calafiori (più difficile Joshua Zirkzee) ma attenzione, perché si ragiona anche sulle fasce dove qualcosa dovrà essere fatto. Recentemente, la stampa ha fatto il nome di Yan Couto: classe 2002, brasiliano, è un terzino naturale che però può avanzare il suo raggio d’azione. È di proprietà del Manchester City, che però lo ha girato in prestito al Girona che è un’altra società controllata da City Group: il piano di Pep Guardiola non sarebbe quello di farlo rientrare all’Etihad per il 2024-2025.

Ecco allora che si inserirà la Juventus, o potrebbe inserirsi: Yan Couto, che quest’anno ha garantito 10 assist a una squadra incredibilmente qualificata in Champions League, può essere ceduto per 40 milioni di euro o magari anche qualcosa meno, prezzo trattabile vista la scadenza del contratto. Verosimilmente però il Manchester City vorrà farsi pagare: qualora non dovesse arrivare un’offerta congrua, i campioni d’Inghilterra potrebbero decidere di cedere Yan Couto allo stesso Girona, una soluzione che permetterebbe loro di tenerlo comunque “in casa”. Staremo a vedere, ma il profilo piace molto alla Juventus e il laterale brasiliano sarebbe sicuramente un giovane prospetto sul quale lavorare nelle prossime stagioni.

CON CORREIA SI FA CASSA

Tra le cessioni che il calciomercato Juventus potrebbe operare per fare cassa c’è anche quella di Félix Correia. Il portoghese con la prima squadra bianconera ha giocato appena cinque minuti nella stagione 2020-2021, ma in quell’anno si era messo in grande luce con la Under 23: nel campionato di Serie C Correia, esterno offensivo, aveva segnato 7 gol più uno nei playoff, destando un’ottima impressione. Su di lui aveva puntato il Parma in cadetteria, qui Correia aveva infilato 21 presenze senza però segnare: la svolta è arrivata con il ritorno in patria, prima sei mesi nel Maritimo e poi una stagione nel Gil Vicente, con 5 gol in 29 presenze di Primeira Liga.

In Portogallo le doti di Félix Correia sono particolarmente apprezzate: in lui viene visto un giovane prospetto che potrebbe ulteriormente crescere, e magari tra qualche tempo fare comodo anche alla nazionale lusitana. In particolare, come riferisce Sky Sport, l’esterno piace molto al Vitoria Guimaraes che avrebbe già intavolato una trattativa con la Juventus: i bianconeri potrebbero rinnovare il prestito rimandando così la decisione sul futuro di Correia, oppure appunto decidere di fare cassa immediatamente per poi mettere a disposizione di Thiago Motta i giocatori giusti con cui affrontare la nuova stagione. Il bottino incassato magari non sarà come quello di altri calciatori della Juventus, ma comunque utile per impostare poi la campagna acquisti di calciomercato.











