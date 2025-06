Calciomercato Juventus News: i bianconeri vogliono l'attaccante inglese, ma c'è il Napoli in vantaggio. Servirà la cessione dell'argentino (22 giugno 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, OPERAZIONE SANCHO

Il calciomercato Juventus vuole tentare l’assalto a Jadon Sancho. L’attaccante esterno del Manchester United non proseguirà la propria avventura con la maglia dei Red Devils, stavolta però in maniera definitiva dopo i due prestiti al Borussia Dortmund e Chelsea.

Calciomercato Juventus News/ La grana Vlahovic è scoppiata e inguaia la Juve!

La società inglese aveva investito 68 milioni di euro per portare all’Old Trafford il Nazionale inglese, ma il giocatore non ha rispettato le aspettative e ora l’addio è la scelta migliore, sia per il ragazzo per rilanciare che per la società di liberarsi di un ingaggio pesante.

La Juventus dovrà però fare attenzione al discorso Napoli: i campani, ancora alla ricerca del dopo Kvaratskhelia, sono in vantaggio sull’inglese dato che hanno iniziato i discorsi ben prima rispetto ai bianconeri.

Calciomercato Juventus News/ Aguerd è l’aggiunta in difesa, nuovi contatti per Sancho (20 giugno 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VIA NICO GONZALEZ

Il calciomercato Juventus deve però tenere in considerazione la cessione di Nico Gonzalez. L’ex Fiorentina non ha dimostrato il suo valore nella scorsa stagione nonché la prima in bianconera e la dirigenza sta pensando a cederlo.

Ci vogliono circa 30 milioni per cedere immediatamente l’argentino, cifra che andrà subito investita per riscattare Francisco Conceicao dal Porto. Il lusitano non era sicuro di rimanere, ma con la permanenza di Tudor sembra solo questione di tempo.

La priorità dei bianconeri ora però è il campo con il Mondiale per Club iniziato molto bene contro l’Al Ain, vincendo 5-0. Ora ci sarà il Wydad Casablanca e infine la sfida decisiva per il passaggio del turno con il Manchester City.

Calciomercato Juventus News/ Il prezzo per sostituire Vlahovic, possibile scambio in Premier (20 giugno 2025)