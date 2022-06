Calciomercato Juventus news/ Chelsea su De Ligt, filtra ottimismo su Di Maria

Importanti aggiornamenti sul calciomercato della Juventus. Novità sul dossier Angel Di Maria da Sportmediaset: per la prima volta filtra ottimismo sull’arrivo dell’argentino in bianconero. La notizia arriva direttamente dell’entourage del Fideo, libero a costo zero dopo sette anni con la maglia del Paris Saint Germain. Ci sono dunque buone possibilità di concludere l’operazione nel corso dei prossimi giorni.

Attenzione anche al futuro di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese è in scadenza di contratto 2024 e la dirigenza della Vecchia Signora vuole blindarlo con il rinnovo. Occhio però alle sirene dall’estero. L’ex Ajax piace molto al Chelsea, pronto a mettere sul piatto anche il cartellino di Timo Werner. La valutazione si aggira attorno ai 100 milioni di euro. Attesi aggiornamenti a stretto giro di posta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: PIACE PAREDES

Il colpo di calciomercato della Juventus arriverà presto per il centrocampo con l’arrivo di Paul Pogba – mancano solo gli ultimi dettagli – ma per la mediana potrebbe arrivare anche un altro rinforzo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno avviato le trattative con il Paris Saint-Germain per Leadro Paredes: il mediano argentino è in scadenza di contratto 2024, la sua valutazione si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Per la fascia sinistra piace Andrea Cambiaso, classe 2000 di proprietà Genoa. Secondo Sportmediaset, la dirigenza della Vecchia Signora avrebbe fatto passi importanti per l’acquisto del calciatore: il Grifone avrebbe aperto all’inserimento nella trattativa di contropartite tecniche. Verso l’addio invece Luca Pellegrini. Sul taccuino di diversi club esteri, il laterale mancino è finito nel mirino di Monza di proprietà Berlusconi. Infine, verso la cessione Giacomo Vrioni, attaccante reduce da un’ottima stagione in Austria con il WSG Swarovski Tirol. Secondo il Corriere Adriatico, il classe 1998 ha ricevuto quattro proposte ufficiali da Francia e Olanda.

