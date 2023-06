Calciomercato Juventus news/ Chiesa, il prezzo è fissato! Chi arriva in fascia? (24 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS: FISSATO IL PREZZO DI FEDERICO CHIESA

Sappiamo che Federico Chiesa potrebbe essere uno dei grandi nomi in uscita per quanto riguarda il calciomercato Juventus, dal momento che la società bianconera ha bisogno di fare cassa dopo le note vicissitudini e la mancata qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Dopo tre anni di alti e bassi, spesso purtroppo dovuti agli infortuni, ecco allora che Federico Chiesa e la Juventus si ritrovano di fronte a un bivio analizzato oggi dalla Gazzetta dello Sport: rendere il figlio d’arte centrale nel nuovo ciclo juventino, oppure separarsi per monetizzare al meglio la cessione. Questa è la sessione di calciomercato giusta per muoversi, perché più avanti il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe iniziare a pesare.

Calciomercato Juventus news/ Per Rabiot sono ore decisive, si avvicina Weah! (Oggi 23 giugno 2023)

Il nocciolo è proprio questo: Federico Chiesa resterebbe molto volentieri alla Juventus, anzi vorrebbe essere il giocatore più importante della rosa, ma di conseguenza chiede lo stesso stipendio di Dusan Vlahovic, cioè 7 milioni più uno di bonus, mettendo sul piatto magari proprio le offerte arrivate per il figlio d’arte. L’elenco è lungo: in prima fila potrebbe esserci il Liverpool, il Newcastle potrebbe a sua volta inserirsi, ma attenzione anche a Bayern Monaco e PSG. L’agente Fali Ramadani lavora con questo doppio obiettivo: restare alla Juventus da nuova stella bianconera o andare in un top club con uno stipendio di livello altrettanto alto.

Allegri via dalla Juventus?/ Tra Tudor e il "piano" Spalletti, chi sarà il nuovo allenatore? (22 giugno 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS: CHIESA, WEAH E I MOVIMENTI SULLE FASCE

Volendo dare delle cifre: la Juventus per Chiesa ha speso 40 milioni al riscatto dopo i primi 10 di prestito e il calciatore potrebbe maturare ancora dei bonus fino a un’altra decina di milioni. Se si vuole mettere a posto i conti, per meno di 60 milioni non ne parla nemmeno, è questa la base per l’ipotesi della cessione definitiva. L’assenza dalla Champions League pesa, inoltre non si può sottovalutare il fatto che, nel modulo 3-5-2 ormai adottato in pianta stabile da Massimiliano Allegri, il figlio d’arte si è ritrovato spesso ad agire da quinto a tutta fascia o da seconda punta, ruoli in cui Federico Chiesa si adatta ma non rende al massimo come farebbe da attaccante esterno in un tridente, ruolo che altri allenatori potrebbero invece garantirgli, a cominciare da Jurgen Klopp.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ I bianconeri ci riprovano per Lukaku: colpaccio possibile? (22 giugno 2023)

Il calciomercato Juventus vede allora gli esterni in primo piano. Dalla soluzione al “caso” Federico Chiesa dipenderanno molte mosse, di certo c’è in entrata Timothy Weah (a proposito di figli d’arte), che sarà destinato a raccogliere l’eredità di Juan Cuadrado sulla fascia destra. Come vi abbiamo già detto ieri, di fatto l’accordo c’è già, sia con il Lilla siano il giocatore, anche se per chiudere bisogna prima definire qualche cessione. Sulle fasce potrebbe ancora arrivare qualche esubero del Real Madrid, forse Odriozola più di Vazquez, mentre Castagne piace ancora, ma solo se il Leicester accetterà di farlo partire in prestito. Infine c’è anche la “soluzione interna”, cioè Andrea Cambiaso, prelevato l’estate scorsa dal Genoa e nell’ultima stagione al Bologna, che lo vorrebbe ancora per un anno. Massimiliano Allegri però lo valuterà in ritiro, quindi i tempi si allungano…











© RIPRODUZIONE RISERVATA