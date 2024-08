CALCIOMERCATO JUVENTUS, CASO CHIESA

Per quanto riguarda il calciomercato Juventus ha tenuto banco il caso Federico Chiesa. L’esterno dei bianconeri, ormai chiaramente fuori dal progetto di Thiago Motta, non è stato convocato per la gara contro l’Atletico Madrid, a dimostrazione del suo ruolo ormai più che marginale nei piani del tecnico.

A questo punto non c’è altra strada per l’ex Fiorentina con la cessione come unica soluzione. La Roma, prima di affondare su Soulé, aveva fatto più di un tentativo per Chiesa, strappando addirittura l’accordo economico con il club bianconero.

Chiesa non era però convinto del trasferimento e allora ha preferito temporeggiare, sperando in un’offerta dalla Premier League che però al momento non sembra arrivata, nemmeno da quelle squadre apparentemente interessate come il Tottenham.

Le ultime notizie avevano visto il vice presidente del Besiktas, Hüseyin Yücel, affermare che Chiesa avesse chiesto una cifra pari a 9 milioni l’anno come stipendio per trasferimenti in Super Lig Turca, ingaggio altissimo secondo il club bianconero di Turchia.