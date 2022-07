CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Chiesto Veretout alla Roma, Rabiot verso Monaco?

Calciomercato Juventus news, nome nuovo per la mediana?

Il calciomercato della Juventus accelera sui nomi che potrebbero rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Si è parlato di un forte interesse per Paredes del Paris Saint Germain, in realtà il nome nuovo è quello di Jordan Veretout, per il quale la società bianconera avrebbe chiesto a quella giallorossa un prestito oneroso. L’indiscrezione di calciomercato è trapelata dall’emittente romana Radio Radio e la Roma potrebbe pensare ad acconsentire e a lasciar partire il francese con destinazione Juventus.

Questo innanzitutto per fare posto a Georgino Wijnaldum a centrocampo, quindi per cercare di fare cassa e accontentare un giocatore che già dalla fine della scorsa stagione è apparso ai margini del progetto di José Mourinho, sicuramente non una prima scelta in un quadro generale di rinnovamento anche in casa giallorossa. E la Juventus potrebbe scegliere Veretout per fronteggiare un cambiamento che potrebbe riguardare anche una partenza illustre sulla linea mediana.

Calciomercato Juventus news, Rabiot torna in Francia?

Calciomercato Juventus, per Adrien Rabiot potrebbe essere arrivato il momento dei saluti per un ritorno nella Ligue 1 francese. Secondo quanto riportato da Sky Sport nel consueto Speciale Calciomercato serale, infatti: “l’entourage del calciatore ha allacciato i contatti con il Monaco, club di Ligue 1, che potrebbe approfondire il discorso dopo i preliminari di Champions League.”

D’altronde il fatto che Rabiot non sia partito per la tournée negli Stati Uniti del club ha fatto pensare come il calciatore sia ormai lontano dal progetto di Allegri. “In accordo con la società e per motivi personali – ha spiegato il centrocampista – resterò in Italia per terminare la mia preparazione fisica“. Una situazione che sembra fatta apposta per attendere la proposta giusta in sede di calciomercato, il Monaco potrebbe sferrare però l’assalto decisivo solo tra qualche settimane, come detto dopo aver eventualmente ottenuto la certezza di partecipare alla fase a gironi della prossima Champions League.

