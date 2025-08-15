Calciomercato Juventus news: il centrocampista in uscita dal Chelsea può essere l'occasione. Hjulmand troppo caro, O'Riley in prestito? (15 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, RICHIESTA ALTISSIMA PER HJULMAND

Il calciomercato Juventus è sempre alla ricerca di un centrocampista. La zona nevralgica del campo è l’unica zona di movimento a non aver visto acquisti in casa bianconera dato che in difesa è arrivato Joao Mario e in attacco Jonathan David.

I nomi nella lista dei desideri sono parecchi da Hjulmand a O’Riley. Il primo milita nello Sporting Lisbona e purtroppo per la Juve ha una clausola da 80 milioni di euro e il club biancoverde non vuole assolutamente abbassare la cifra.

Per quanto riguarda invece O’Riley la situazione è sicuramente più congeniale ai bianconeri. Il Brighton, proprietario del cartellino, ha recentemente aperto al prestito e questo aiuterebbe la Vecchia Signora a portare a termine l’affare.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IDEA CHUKWUEMEKA

Il calciomercato Juventus non si limita a questi due nomi e sul taccuino di Comolli è spuntato anche quello di Carney Chukwuemeka. L’esubero del Chelsea ha giocato l’ultima parte di stagione dell’anno scorso al Borussia Dortmund in prestito.

La Juventus è interessata al calciatore inglese classe 2003, ma c’è un problema di “formula”: i bianconeri vorrebbero acquistarlo senza obbligo di riscatto ma con diritto. Piani diversi al Chelsea che vorrebbe cederlo a titolo definitivo (occhio al Napoli in tal senso).

Sempre da monitorare il discorso relativo a Douglas Luiz. A segno nell’amichevole in famiglia, il brasiliano è cercato insistentemente dal Nottingham che sembra voler a tutti i costi. La Juventus non si smuove dai 40 milioni di richiesta.