Calciomercato Juventus News/ Clamoroso, Dybala pensa al ritorno: si tratta?

CALCIOMERCATO JUVENTUS: DYBALA PUÒ TORNARE?

Clamorosa svolta – per ora potenziale, e magari frutto di qualche suggestione – che riguarda il calciomercato Juventus: oggi scade ufficialmente il contratto di Paulo Dybala, ma l’argentino (lo ha riferito Telelombardia) potrebbe fare ritorno alla Juventus. Possibile? Naturalmente da capire, per il momento possiamo soltanto riportare quanto emerso: secondo questo scenario, l’entourage di Dybala vorrebbe tornare a trattare con i bianconeri sulla base di cifre molto più basse rispetto a quelle emerse. Non solo: si dice anche che la Joya possa cambiare agente, passando da Jorge Antun a un procuratore italiano.

Calciomercato Monza News/ Visite mediche per Carboni, interesse per Pereyra

Una notizia questa che “confermerebbe” alcune voci che erano uscite al momento della rottura con la Juventus, ovvero che a forzare la mano sarebbe stato lo stesso Antun che, mentre trattava con la Vecchia Signora, si sarebbe rivolto anche all’Inter facendo così infuriare la Juventus. Adesso è tutto molto nebuloso: come detto, da domani Dybala non sarà più un calciatore al servizio di Massimiliano Allegri ma è lontano dal trovare una nuova squadra, perché l’Inter si è concentrata su Romelu Lukaku e avrebbe incontrato difficoltà sulle richieste del calciatore, la Roma e il Milan hanno mostrato qualche interesse ma non così forte da chiudere l’operazione.

Lukaku torna all'Inter, è ufficiale/ Calciomercato: "Qui per segnare, è una promessa"

DYBALA-JUVENTUS BIS, POSSIBILE?

È dunque possibile che Paulo Dybala faccia ritorno alla Juventus? La cosa avrebbe del clamoroso: ormai è abbastanza assodato che l’argentino e i bianconeri debbano prendere strade separate, tuttavia resta quella suggestione data dalle lacrime del calciatore nel giorno dell’addio all’Allianz Stadium, quando era stato spinto al centro del campo (da Leonardo Bonucci) per ricevere l’applauso dopo 7 anni di militanza a Torino. In più lo stesso Dybala, nel suo messaggio di commiato, aveva esplicitamente sostenuto come la sua volontà fosse quella di rimanere alla Juventus; naturalmente, se questo è vero la visione di un tentativo di riallacciare i rapporti non sarebbe più così onirica.

Cristiano Ronaldo, mistero sull'annuncio della Roma/ "Potrebbe arrivare il 7 luglio…"

Resta da capire, qualora lo scenario corrisponda al vero, quale sarà la posizione di Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini: il primo aveva parlato chiaro circa l’addio di Dybala, ed è stato netto ultimamente anche sulla posizione di Matthijs De Ligt. Ovvero, chi non vuole rimanere difficilmente può essere trattenuto: ecco, lo snodo è realmente sulla volontà dell’argentino e su cosa davvero sia accaduto in sede di contrattazione per un rinnovo mai avvenuto. Se poi il ritorno di Dybala alla Juventus sia solo una suggestione o possa davvero concretizzarsi, questi frenetici giorni e settimane di calciomercato ce lo diranno…











© RIPRODUZIONE RISERVATA