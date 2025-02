CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: MENDES LAVORA PER YILDIZ?

Novità di calciomercato Juventus in entrata con l’operazione Lloyd Kelly che è in via di definizione, ma possibili novità anche in uscita anche se in questo caso, precisiamo, si parlerebbe della prossima stagione. La notizia, che in realtà avrebbe la sua origine dalla giornata di ieri, sarebbe però di quelle scottanti: una cessione di Kenan Yildiz. Il gioiellino turco ha i segni del predestinato: per ora fanno 10 gol in 65 presenze bianconere ma, al netto dei numeri, è la prospettiva su quello che attualmente si vede in campo a far pensare che, con la giusta esperienza, Yildiz possa davvero diventare uno di quei campioni in grado di spostare parecchio.

Dicevamo però della notizia del calciomercato Juventus, perché si parla anche di cose che potrebbero diventare concrete: ieri, come segnalato dalla Gazzetta dello Sport e non solo, il noto procuratore Jorge Mendes (che alla Juventus ha legato il suo nome per le operazioni Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo), è stato avvistato in compagnia dei genitori di Yildiz, che ne curano gli interessi di carriera. È comparsa anche una fotografia poi prontamente rimossa: come si è scritto, difficile si possa trattare di una coincidenza anche se Mendes nelle ultime ore era in Italia per un altro motivo più stringente, ovvero il passaggio di Joao Felix dal Chelsea al Milan.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CHE INTRECCIO CON OSIMHEN!

Quello che si è capito del calciomercato Juventus, almeno in questo periodo, è che nessuno è davvero sacrificabile: ricordiamo che la società ha impiegato poco tempo nel dare il benservito a Danilo che era il capitano della squadra, ma ancor prima aveva rinunciato al fedelissimo Daniele Rugani (che avrebbe fatto parecchio comodo, anche senza il senno del poi) e un giovane di ottime prospettive come Dean Huijsen, che ora si sta rivelando nel Bournemouth. Yildiz così a pelle sembrerebbe anche incedibile, ma raramente il calciomercato aspetta: in questo caso, sappiamo che uno dei sogni di Cristiano Giuntoli è quello di portare alla Juventus Victor Osimhen, con cui ha già “lavorato” a Napoli.

Chiaramente l’esborso economico per l’attaccante nigeriano, attualmente al Galatasaray, sarebbe di quelli importantissimi: scrivevamo che questo colpo di calciomercato Juventus sarebbe possibile solo con una Juve qualificata in Champions League, ma poi eventualmente bisognerebbe far quadrare i conti. Chelsea e Manchester City sono due società che potrebbero mettere sul piatto 80-90 milioni di euro per il giovane turco, pur se i Citizens potrebbero avere il calciomercato bloccato: in estate potrebbe arrivare un assalto, forse la Juventus dovrebbe pensare a blindare un gioiellino sul quale si può costruire il futuro ma, come detto, le valutazioni possono essere diverse…