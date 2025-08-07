Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Ipotesi Sangaré dal Forest 7 agosto 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, KOLO MUANI E’ PIU’ VICINO

Il calciomercato della Juventus è più che mai attivo dopo le parole del direttore tecnico François Modesto nell’intervista concessa a Tuttosport. Il dirigente dei bianconeri ha toccato molti punti parecchio chiacchierati in queste settimane ed una delle situazioni che stanno richiamando maggiormente l’attenzione è quella relativa a Randal Kolo Muani.

La Vecchia Signora non ha ancora concluso la trattativa con il Paris Saint-Germain per riportare l’attacante a Torino dopo il prestito di sei mesi dello scorso anno durante il quale il francese si è preso le chiavi dell’attacco juventino, relegando in panchina Dusan Vlahovic. Anche la possibile partenza del serbo, cercato dal Milan di mister Allegri, spinge la Juve a chiudere per il ritorno di Kolo Muani.

Il nome di Kolo Muani è, insieme a quello di Francisco Conceiçao che è già invece tornato dal Porto, è l’unico che il tecnico Igor Tudor aveva chiesto alla sua proprietà in vista del mercato secondo i rumors ed anche lo stesso ventiseienne è sempe parso desideroso di proseguire la sua carriera con la Juventus. Proprio per questa ragione a Torino c’è grande fiducia perchè l’affare si concretizzi.

Finito ai margini del PSG, dove mister Luis Enrique è consapevole della volontà del calciatore, Kolo Muani potrebbe sbarcare nuovamente in Italia per i 10 milioni di euro del prestito oneroso a cui si aggiungeranno i 35 milioni del diritto di riscatto, da tramutare in obbligo al raggiungimento di determinati traguardi facilmente ottenibili. I parigini, dal canto loro, gradirebbero incassare almeno 40 milioni dalla sua partenza a titolo definitivo e sperano che l’Arsenal o il Chelsea possano farsi avanti sul serio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SANGARE’ AL POSTO DEL BRASILIANO

L’attacco non è ovviamente il solo reparto in cui la Juventus si sta sistemando in questa finestra di calciomercato estivo. I piemontesi stanno infatti anche cedendo Douglas Luiz al Nottingham Forest dopo appena un anno dal suo acquisto, quando era stato prelevato dall’Aston Villa per ben 50 milioni di euro. Il brasiliano non ha convinto l’ambiente e per lui si profila appunto l’imminente ritorno in Premier League senza aver lasciato il segno nel campionato italiano, oltre che in Champions League.

Secondo le indiscrezioni più recenti, proprio dal Forest potrebbe arrivare un possibile sostituto, ovvero Ibrahim Sangaré. Scarata l’ipotesi di un vero e proprio scambio con il calciatore sudamericano, non è comunque da escludere che l’ivoriano possa percorrere la strada inversa rispetto al collega. Nelle diciassette presenze collezionate con i biancorossi il ventisettenne ha firmato pure tre assist per i suoi compagni arrivando a sfiorare il piazzamento europeo con i suoi ed ha una valutazione di poco superiore ai 20 milioni di euro.