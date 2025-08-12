Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Seguito Andrey Santos 12 agosto 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VLAHOVIC POTREBBE ANCHE RESTARE

La Juventus sta vivendo il suo personale tormentone di calciomercato in questa estate se si pensa alla situazione di Dusan Vlahovic. I bianconeri, che stanno ancora cercando di chiudere con il Paris Saint-Germain per il ritorno di Randal Kolo Muani, non puntano sull’impiego del serbo nel ruolo di attaccante titolare per la prossima stagione che sta per cominciare.

L’ex Fiorentina ha il contratto in scadenza al termine della nuova annata calcistica, ovvero a giugno del 2026, e la Vecchia Signora preferirebbe guadagnare qualcosa dalla sua cessione piuttosto che perderlo tra un anno a parametro zero. I piemontesi farebbero inoltre volentieri a meno di sostenere lo stipendio da 12 milioni di euro che Vlahovic dovrebbe percepire per il 2025/2026 secondo gli accordi.

Proprio il pesante ingaggio del centravanti rappresenta uno degli ostacoli più difficili da superare per le varie pretendenti. Lo stesso Vlahovic ha inoltre rifiutato di trasferirsi per il momento in Arabia Saudita ed ai turchi del Fenerbahce allenati da José Mourinho, preferendo piuttosto aspettare l’offerta del Milan così da tornare agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri conosciuto guarda caso a Torino.

I rumors del calciomercato Juventus più recenti prospettano altre due soluzioni per Vlahovic, a partire dal raggiungimento dell’intesa per il rinnovo contrattuale così da poter avere la chance di andare a giocare in prestito. In questa circostanza, l’addio definitivo verrebbe ulteriormente rimandato a data da destinarsi. L’altra opzione sarebbe quella di rimanere alla Juve vivendo la stagione soprattutto in panchina o addirittura in tribuna sebbene Vlahovic non abbia mai negato di volersi giocare le sue carte con mister Tudor, dimostrandosi sempre professionale come evidenziato anche dai dirigenti.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ANDREY SANTOS NEL MIRINO

Il calciomercato Juventus sta pensando a diversi calciatori con l’obiettivo di sistemare il proprio centrocampo entro la chiusura effettiva del mercato. Nell’elenco dei profili seguiti evidenziato dalla redazione di Tuttosport figura pure il nome di Andrey Santos, sotto contratto con il Chelsea fino al 2030. I bianconeri potrebbero riuscire a cedere almeno uno fra Douglas Luiz e Nico Gonzalez così da inserire un altro calciatore come il ventunenne all’interno della loro rosa.

Reduce dall’ennesimo prestito, lo scorso anno era andato allo Strasburgo dopo aver già vestito a titolo temporaneo anche le maglie di Vasco Da Gama e Nottingham Forest, Andrey Santos è stato impiegato da mister Maresca durante il Mondiale per Club. Nella competizione svoltasi negli Stati Uniti il brasiliano ha firmato un assist in quattro presenze ma non è detto che venga ritenuto indispensabile per la prossima annata calcistica dei Blues.