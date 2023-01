CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Concorrenza per Kiwior, idee Zielinski ed Okafor

Calciomercato Juventus news, quanta concorrenza per Kiwior

La Juventus ha diversi problemi da affrontare nel corso di questa fredda sessione invernale di calciomercato. I bianconeri stanno per ufficializzare il nuovo Consiglio d’Amministrazione che dovrà ragionare sugli ingenti debiti accumulati dalla società e sul campo mister Allegri non sta vivendo una vita facile, come testimoniato dal 5 a 1 subito al Maradona contro il Napoli. Al fine di potenziare l’organico a disposizione, i piemontesi avrebbero messo nel mirino Jakub Piotr Kiwior, sotto contratto con lo Spezia, che sta valutando un profilo che potrebbe sostituirlo, fino al 30 giugno del 2025. Improbabile che il polacco arrivi nell’immediato visto che Rugani dovrebbe restare alla Continassa e la Juve in estate dovrà fare i conti con la concorrenza di altre squadre come il Milan e lo stesso Napoli.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Okafor per Vlahovic, nel mirino Zielinski e Pavlovic

Calciomercato Juventus news, le ipotesi riguardanti Zielinski ed Okafor

Come dicevamo, la Juventus difficilmente effettuerà operazioni importanti da qui alla fine di questa finestra di calciomercato invernale ma le strategie per il futuro non mancano di certo. L’interesse dell’Arsenal nei confronti di Dusan Vlahovic è emerso in questi giorni e la Vecchia Signora avrebbe scelto Noah Arinzechukwu Okafor, ventiduenne del Salisburgo, per sostituirlo. Il serbo non dovrebbe lasciare Torino nell’immediato così come dovrebbe essere difficile convincere Piotr Zielinski a sposare la causa juventina: il centrocampista polacco sembra per il momento lontano dal rinnovo con il Napoli che potrebbe offrirgli un prolungamento a cifre inferiori rispetto a quelle attuali.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Joao Felix va al Chelsea, Soulé verso la permamenza

Calciomercato Juventus news, il Genoa vuole Frabotta ed Aké

La Juventus potrebbe poi completare altre due operazioni di calciomercato con il Genoa in questo gennaio. I rossoblu, secondo i rumors, vorrebbero infatti mettere le mani su Gianluca Frabotta, ora in prestito al Frosinone primo in classifica, e Marley Aké. Difficile che l’italiano lasci i ciociari per la seconda parte della stagione mentre Aké potrebbe essere trattenuto a Torino per agevolare le rotazioni da qui alla fine dell’anno.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Danilo verso il rinnovo, l'Internacional su Di Maria

© RIPRODUZIONE RISERVATA