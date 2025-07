Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Dialoghi per Conceicao e Sancho 4 luglio

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RICONFERMARE CONCEICAO E NON SOLO

Il calciomercato Juventus è impegnato su più fronti in questi primi giorni ufficiali della nuova sessione di trattative estiva. Terminata l’avventura al Mondiale per Club 2025, i bianconeri sono andati in vacanza prima di tornare a radunarsi in vista della prossima stagione 2025/2026 che è ormai alle porte, specie se si considera che altre squadre come ad esempio il Milan ripartono già nella giornata odierna.

Calciomercato Juventus News/ Dopo David si tratta per Kolo Muani, Weah verso la Francia (3 luglio 2025)

I dirigenti della Vecchia Signora vogliono consegnare nelle mani di mister Igor Tudor una rosa altamente competitiva, in grado di migliorare i risultati ottenuti nell’ultima annata così da aggiungere magari nuovi trofei alla bacheca e per farlo c’è un giocatore in particolare che dovrebbe rimanere alla Continassa, ovvero Francisco Conceiçao.

Calciomercato Juventus News/ Tudor vuole quantità in mezzo: piace un giovane messicano...

Il centrocampista portoghese è di rientro al Porto dopo l’avventura in prestito vissuta appunto con la Juve, squadra in cui vorrebbe continuare a giocare anche nel prosimo futuro. La clausola rescissoria presente sul suo contratto, valido fino a giugno del 2029, permetterebbe di acquistarlo dai Dragoes per 30 milioni di euro, una cifra troppo elevata per i piemontesi che vorrebbero abbassarla contando sul gradimento del calciatore.

Le indiscrezioni delle scorse ore rivelano che la strategia sarebbe quella di riavere Conceiçao in prestito oneroso ma fissando questa volta l’obbligo di riscatto a poco più di 25 milioni, così da soddisfare la valutazione e la richiesta fatta dai lusitani. Insieme al centrocampista, mister Tudor gradirebbe poter contare ancora a lungo su Gatti, Cambiaso e Yildiz ed anche per questi tre elementi bisogna lavorare in funzione di un nuovo rinnovo contrattuale.

Calciomercato Juventus News/ Futuro incerto per tre attaccanti, si avvicina l'ala inglese (3 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SANCHO IN STAND-BY

Nel frattempo prosegue quella che sta diventando ormai quasi una telenovela per il calciomercato Juventus, ovvero l’acquisto di Jadon Sancho. E’ ormai risaputo che il venticinquenne britannico sia di ritorno al Manchester United dopo l’annata vissuta in prestito con il Chelsea, che ha preferito non compiere sforzi al fine di trattenerlo, e adesso è in attesa di trovarsi una nuova sistemazione poichè non dovrebbe rientrare nel progetto del tecnico Ruben Amorim, arrivato durante la stagione rilevando Ten Haag.

Vautato intorno ai 30 milioni di euro, il problema principale è sempre stato rappresentato dall’elevato ingaggio percepito dall’esterno offensivo della Nazionale inglese. Secondo le indiscrezioni più recenti, lo stesso Sancho starebbe esprimendo l’intenzione di trasferirsi e starebbe aspettando che il suo entourage raggiunga l’accordo con i bianconeri così da salutare i Red Devils prima di iniziare il ritiro prestagionale. La Juventus dovrebbe contattare formalmente lo United solo dopo aver raggiunto l’intesa col calciatore.