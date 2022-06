Calciomercato Juventus news/ Cuadrado, possibile addio! Pogba, visite mediche!

Calciomercato Juventus news: Pogba, visite mediche negli USA

Paul Pogba sarà il grande colpo del calciomercato della Juventus. I bianconeri devono rinforzare il centrocampo, reparto che più di tutti gli altri ha bisogno di essere aggiustato, mentre il francese deve rilanciare in modo deciso la sua carriera, arenatasi a Manchester a causa di prestazioni non convincenti, screzi con allenatori e qualche infortunio di troppo: un matrimonio perfetto, dunque. Il calciatore ed il club avrebbero già raggiunto un accordo sulla base di un contratto triennale con opzione per il quarto a 7,5/8 milioni più bonus, mancherebbe soltanto l’annuncio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per l’ufficialità si potrebbe addirittura aspettare luglio per motivazioni legate al bilancio della Vecchia Signora. Nel frattempo, Pogba ha già svolto una prima approfondita parte di visite mediche negli Stati Uniti, dove in questo momento si trova per trascorrere le vacanze. Si tratta, dunque, di un affare in dirittura di arrivo, dove anche le pretendenti, PSG e Real Madrid, hanno abbandonato da ormai parecchio tempo l’idea di poter acquistare l’ex UTD. Rafaela Pimenta è in costante contatto con Cherubini ed Arrivabene per definire gli ultimi dettagli legati alle commissioni. (Agg. Samir Bertolotto)

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno già dovuto fare i conti con diverse partenze eccellenti, ma potrebbe aggiungersi anche quella di Juan Cuadrado. Dopo gli addii di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, anche l’esterno colombiano non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con il club.

Questo potrebbe portare a una cessione accelerata di Cuadrado, che percepisce anche un ingaggio molto oneroso, da 5 milioni di euro a stagione. Per questo la Juventus potrebbe accettare l’addio di un altro over 30, considerando i progetti di svecchiamento dell’organico, valutando alcune offerte come quella che potrebbe arrivare dalla Roma. I giallorossi hanno già manifestato interesse per Cuadrado ma ovviamente di fronte a una richiesta troppo alta della Juve non potrebbero competere. Dunque servirà un incontro per capire le intenzioni di Cuadrado che, se ufficializzasse l’intenzione di non rinnovare, si allontanerebbe in maniera definitiva dalla Juventus.

Calciomercato Juventus news: assalto finale a Kostic

Il calciomercato della Juventus in questa settimana potrebbe far registrare l’assalto decisivo a Filip Kostic. L’esterno dell’Eintracht Francoforte è stato probabilmente il miglior giocatore dell’Europa League appena terminata e viste le partenze in attacco, potrebbe fare decisamente al caso di Max Allegri. Un discorso che potrebbe legarsi proprio a quello di Juan Cuadrado, la partenza di un altro esterno dopo quella di Bernardeschi potrebbe chiudere la questione e far accelerare l’interesse su Kostic. La richiesta della formazione tedesca è sempre sui 15 milioni di euro, la Juventus ha portato avanti alcune riflessioni di calciomercato negli ultimi giorni ma il contratto del serbo è in scadenza nel 2023 e si potrebbe dunque arrivare alla chiusura dell’affare per permettere ad Allegri di avere il suo nuovo esterno già per l’inizio del ritiro. Accelerare servirà anche a limitare la possibile concorrenza che potrebbe manifestarsi da alcune società della Bundesliga.

