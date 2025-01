Calciomercato Juventus News: obiettivo dalla Ligue 1 per la difesa

Dopo aver battuto i primi due colpi, il calciomercato Juventus torna al lavoro per portare a Thiago Motta gli ultimi acquisti che possano sopperire ai lunghi infortuni che la rosa ha subito nei mesi scorsi, le operazioni ovviamente puntano al reparto difensivo e dopo l’acquisto di Alberto Costa terzino che può giocare anche al centro della difesa, Cristiano Giuntoli cerca un giocatore con caratteristiche leggermente diverse. Il profilo ricercato è quello di un difensore roccioso con anche buona rapidità e ottima capacità aerea sia nell’area avversaria che in quella difensiva.

Il primo profilo seguito dal calciomercato Juventus è quello di Kevin Danso, difensore austriaco ventiseienne che gioca con il Lens in Ligue 1, con cui in questa stagione ha disputato 12 partite e che questa estate era stato vicinissimo ad approdare alla Roma salvo poi non passare le visite mediche, l’operazione deve essere ancora discussa visto che il suo profilo è entrato in orbita Juventus solo dopo la chiusura del Barcellona per Ronald Araujo, il Lens non sembra convinto di cedere il giocatore ma con la giusta offerta potrebbe accettare, i bianconeri vorrebbero prendere il giocare in prestito con l’opzione di acquisto, da capire ancora a che cifre e se obbligo o diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus News: la nuova idea in arrivo dal Chelsea

Il secondo profilo segnalato dal calciomercato Juventus, forse quello più facile a cui arrivare, è quello di Axel Disasi, difensore anche lui ventiseienne francese che il Chelsea ha acquistato l’anno passato per 45 milioni di euro dal Monaco, in questa stagione ha avuto poche occasioni, solo 5 in Premier League e 11 nelle coppe europee e nazionali, e che corrisponde perfettamente alle caratteristiche ricercate dalla Juventus anche dal punto di vista economico.

L’operazione potrebbe essere molto semplice da chiudere e verrebbe fatta con le stesse modalità che erano state concordate per Araujo, prestito fino a fine stagione con metà dell’ingaggio pagato direttamente dal Chelsea e metà dalla Juventus. I londinesi stanno cercando di alleggerire la rosa composta da più di 30 giocatori dopo i faraonici mercati degli scorsi anni, e nonostante i numerosi infortuni nel reparto difensivo la società ed Enzo Maresca hanno preferito richiamare dal prestito Trevor Chalobah e puntare sul giovane Josh Acheampong, il francese è stato ormai scaricato da tutti e per questo potrebbe essere facilitato il suo arrivo alla Juventus.

