Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. 29 luglio 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DARWIN NUNEZ COME PRIMA ALTERNATIVA

La Juventus si sta muovendo in questa finestra di trattative non senza incontrare difficoltà nel raggiungere gli obiettivi di calciomercato individuati dalla società. I bianconeri hanno infatti faticato per chiudere l’operazione riguardante il ritorno alla Continassa di Francisco Conceiçao, prelevato dal Porto, e c’è un altro calciatore che rischia di non rivedere Torino nell’immediato futuro.

Stiamo parlando di Randal Kolo Muani, attaccante che ha rubato la scena ai colleghi di reparto dal momento del suo arrivo in prestito a gennaio dal Paris Saint-Germain. Proprio il club parigino starebbe facendo resistenza nel concedere nuovamente il centravanti alla Vecchia Signora, incapace di coprire la valutazione effettuata dai transalpini che non gradirebbero nemmeno la formula dell’operazione.

Per questa ragione gli sforzi della Juventus potrebbero presto spostarsi su altri profili ed il nome di Darwin Nunez sembra essre quello giusto in questo senso. La punta del Liverpool è stata accostata con una certa insistenza pure al Napoli che ha invece per il momento chiuso l’acquisto di Lorenzo Lucca dall’Udinese in quel ruolo. Legato ai Reds fino al 2028, l’uruguaiano è valutato non meno di 60 milioni di euro.

Nel mirino degli arabi dell’Al-Hilal allenato dall’ex interista Simone Inzaghi, Nunez potrebbe sempre arrivare in Italia se i britannici accettaranno di lasciarlo partire in prestito con riscatto ma resta da vedere se spingeranno più per l’obbligo o se si accontenteranno del semplice diritto. Secondo l’esperto Alfredo Pedullà, in queste ore la dirigenza juventina avrebbe preso contatto per sondare la possibilità di intavolare la trattativa che porterebbe Nunez alla Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TRE GIOCATORI IN USCITA

La Juventus avrebbe in ogni caso bisogno di ultimare qualche operazione in uscita se vorrà potenziarsi tramite nuovi acquisti in questa sessione di mercato. La Vecchia Signora sta infatti lavorando alle partenze di tre calciatori che potrebbero portare un po’ di denaro da reinvestire ed in cima a questo elenco ci sarebbe pure Dusan Vlahovic. Il serbo, finito a ricoprire il ruolo di riserva di Kolo Muani, vorrebbe andare al Milan dal tecnico Massimiliano Allegri sebbene i rossoneri non spingano per aggiudicarselo a fronte di una richiesta da 25/30 milioni di euro nonostante il contratto dell’ex viola scada a giugno del 2026.

Un’altra partenza utile alla causa juventina sarebbe quella di Douglas Luiz, rientrato alla base dopo che non si era presentato al primo giorno di raduno. Multato dalla Juve, il brasiliano potrebbe far ritorno in Premier League se il Nottingham Forest, l’Everton o il West Ham offriranno i 40 milioni chiesti dagli italiani, che sono stati però contattati soltanto dal Fenerbahce. Infine, c’è da sistemare pure la situazione di Timothy Weah, pronto a tornare in Francia per giocare questa volta con l’Olympique Marsiglia dopo le critiche del suo agente nei confronti della dirigenza juventina e nonostante i francesi abbiano offerto meno di quello che proponeva invece il Nottingham Forest.