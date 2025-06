Calciomercato Juventus News: il canadese è il primo nome per l'attacco. Si lavora anche per migliorare il reparto arretrato di Tudor (28 giugno 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, AFFONDO PER DAVID

Il calciomercato Juventus vuole un nuovo centravanti. Il reparto offensivo bianconero è ridotto all’osso se si considerando le situazione in bilico come Vlahovic e Kolo Muani con Milik unico giocatore sicuro di restare nonostante gli zero minuti dell’anno scorso.

Calciomercato Juventus News/ Grana Vlahovic, la situazione non cambia: il serbo è vicino all'addio!

Il serbo non rinnoverà ed essendo in scadenza deve obbligatoriamente essere ceduto quest’estate. l’Arabia Saudita non soddisfa Vlahovic, il Fenerbahce sembra preferire Duran mentre il Milan non è disposto ad offrire lo stipendio da 10/12 milioni che attualmente percepisce a Torino. Dunque andrà trovata una sistemazione.

Calciomercato Juventus News/ Sancho aspetta Mbangula e Weah, intesa raggiunta per David (27 giugno 2025)

Per Kolo Muani bisognerà fare una scelta oculata. Tenendo conto che non potrà essere riscattato visto la cifra altissima chiesta dal Paris Saint Germain, l’unica soluzione potrà essere quella di prolungare il prestito per un’altra stagione.

A questo punto si deve lavorare per una punta e quello più vicino è David del Lille. In scadenza di contratto con il club francese e prossimo a lasciare la società a parametro zero, il suo entourage chiedere uno contratto con uno stipendio importante e ricche di commissioni. Al momento però filtra ottimismo, ancora di più se dovesse partire Vlahovic.

Calciomercato Juventus News / Sancho e Jonathan David più vicini, si complica Conceicao (26 Giugno 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TRIPLO NOME PER LA DIFESA

Il calciomercato Juventus si muove anche in difesa. In questo Mondiale per Club, il reparto arretrato non ha convinto affatto né con le squadre più deboli (ad esempio il gol preso con il Wydad) né con il Manchester City nella sconfitta per 5-2.

Serve dunque un innesto qualitativo per il reparto arretrato e ci sono tre profili attenzioni dalla Juve. Il primo è Balerdi di Marsiglia che ha già lavorato in Francia con Igor Tudor. Al momento l’OM fa muro, ma con la giusta offerta potrebbero cambiare gli scenari.

Dopodiché c’è Senesi nella lista: il difensore del Bournemouth potrebbe decidere di lasciare l’Inghilterra per approdare in Serie A, aggiungendo anche l’Italia nella sua carriera oltre all’Argentina con il San Lorenzo e l’Olanda, dove ha vestito la maglia del Feyenoord.

Infine c’è l’alternativa Laporte, ex Manchester City e ora all’Al Nassr. Il calciatore era passato in Arabia Saudita per una cifra vicino ai 25 milioni, ma il giocatore ha espresso il suo desiderio di tornar in Europa. La Juve è alla finestra.