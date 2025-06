Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Occhi su una punta del Tottenham (19 giugno)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PIU’ DAVID CHE GYOKERES

Il calciomercato Juventus sta tenendo banco sulle principale testate giornalistiche anche con la squadra impegnata al Mondiale per Club 2025. I bianconeri sono stati protagonisti nella notte italiana quando hanno rifilato una cinquina agli arabi dell’Al Ain senza subire gol grazie alle doppiete siglate da Kolo Muani e Francisco Conceiçao oltre alla rete segnata da Kenan Yildiz.

Nonostante la buona prestazione fornita anche sul piano offensivo, i piemontesi sono però alla ricerca di nuovi elementi per sistemare il reparto più avanzato. La permanenza a Torino di Dusan Vlahovic è tutt’altro che assicurata, con il serbo che potrebbe prendere un’altra strada che lo porterebbe magari a giocare in Premier League.

Per questo motivo nei giorni scorsi sembrava poterprendere corpo la trattativa per aggiudicarsi Viktor Einar Gyökeres, ventisettenne svedese di proprietà dello Sporting di Lisbona. Proprio grazie all’apporto fornito ai biancoverdi nella stagione 2024/2025 Gyokeres ha attirato su di sè l’attenzione di diversi club, compresa la Juventus appunto ma il costo da 75 milioni di euro per il suo cartellino ha frenato un’eventuale trattativa.

Stando a quanto emerso nelle scorse ore, i dirigenti della Vecchia Signora sarebbero tornati sulle tracce di Jonathan David con una certa insistenza. Prossimo a svincolarsi dal Lille con cui terminerà il rapporto lavorativo il 30 giugno 2025, il canadese sembrava essere destinato al Napoli fino a qualche settimana fa. Ora però la Juve vorrebbe accaparrarselo così da non dover aprire troppo il portafogli e dovrebbero arrivare novità in questo senso prima della metà di luglio, così da battere anche la concorrenza dei club che militano in Turchia.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PIACE ANCHE MIKEY MOORE

Il calciomercato Juventus è dunque orientato verso la ricerca di nuovi attaccanti e tra i nomi più gettonati sta spuntando anche quello di un giovane molto interessante. Stando ai rumors, i piemontesi starebbero seguendo con grande attenzione Mikey Moore, diciassettenne di proprietà del Tottenham con cui ha vinto l’Europa League quest’anno. Proprio nella competizione continentale l’inglese ha segnato il suo unico gol stagionale in prima squadra.

Ala sinistra naturale che potrebbe giocare pure da punta centrale o da trequartista a supporto di uno o due centravanti, per Gazzetta dello Sport Moore sarebbe stato individuato come il prossimo Yildiz su ci la Juve vorrebbe puntare nel prossimo futuro. Il contratto valido fino al giugno del 2027 ed una valutazione da 20 milioni di euro potrebbero però spingere i bianconeri a guardare altrove.