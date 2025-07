Calciomercato Juventus News: dopo Jonathan David i bianconeri sognano un altro bomber e continuano a puntare lo svedese dello Sporting Lisbona.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DOPO DAVID ANCHE GYOKERES?

Sono appena cominciate le manovre del calciomercato Juventus: abbiamo raccontato del colpo Jonathan David che arriva a parametro zero, ed è anche un bel messaggio che la società bianconera manda alla concorrenza con la firma di uno degli attaccanti più desiderati in Europa.

Adesso però la Juventus non vuole fermarsi: indicazioni importanti sono arrivati dal Mondiale per Club, nonostante la sconfitta contro il Real Madrid la squadra ha comunque dato buone indicazioni e Igor Tudor ha varato una sorta di 3-4-3 allargando la posizione di Kenan Yildiz e Francisco Conceiçao, anche se la base rimane il 3-4-2-1 che ben conosce.

Partiamo da qui: con Nico Gonzalez destinato all’addio e il riscatto del figlio d’arte sempre complesso, il calciomercato Juventus va sempre alla ricerca di un centravanti di peso. Può essere David, ma anche qualcun altro: si è detto che Victor Osimhen resta un obiettivo, in questo senso si può pensare che Tudor abbia intenzione di schierare il canadese come trequartista (con Yildiz) e poi va fatta un’altra considerazione.

Ovvero: contro il Real Madrid si è visto chiaramente come la panchina bianconera non abbia lo stesso potenziale della formazione titolare, quindi avere più alternative è fondamentale, anche perché si giocherà ancora in Champions League. Il grande sogno della Juventus resta Viktor Gyokeres, ma davvero lo svedese può arrivare alla Continassa?

GYOKERES-JUVENTUS, MANOVRE IN CORSO

Sì, Viktor Gyokeres potrebbe realmente arrivare e il calciomercato Juventus ci sta concretamente provando. Possono aiutare tre fattori: il primo lo abbiamo detto, ovvero un colpo come quello di Jonathan David per il quale tra l’altro non è stato sborsato un euro per il cartellino. Il secondo, ancora da definire, sarebbe quello della cessione di Dusan Vlahovic che, non entrato nemmeno contro il Real Madrid, appare ormai sempre più separato in casa, avendo anche (così pare) rifiutato sia l’addio che il rinnovo del contratto, con la ferma volontà di liberarsi a zero ma in questo modo inguaiando le strategie della Vecchia Signora.

Il terzo fattore, storia di qualche giorno fa, arriva direttamente dallo Sporting Lisbona: all’inizio della stagione il presidente Frederico Varandas avrebbe stipulato una sorta di “patto” con Gyokeres, promettendogli che in caso di offerte da almeno 70 milioni di euro il presidente avrebbe fatto partire lo svedese. Tuttavia, Varandas ha dichiarato che Gyokeres sarà venduto alle condizioni del club biancoverde, e sicuramente non per quella cifra: il bomber non l’ha presa affatto bene, e avrebbe già fatto sapere allo Sporting Lisbona di non voler più indossare quella maglia. Inevitabilmente uno scontro totale tra le parti porterebbe a dover intervenire anche con una cessione al ribasso; magari non in saldo, ma comunque a meno di quanto Varandas ipotizzasse. Ecco allora che la Juventus, come altri club, potrebbe approfittarne…