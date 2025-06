Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. David scalza la concorrenza (25 giugno 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DAVID PER L’ATTACCO

Il calciomercato Juventus è impegnato nella ricerca di un nuovo importante centravanti da alternare a Randal Kolo Muani, la cui permanenza è ancora in discussione. Il francese è infatti di proprietà del Paris Saint-Germain ma il calciatore ha rivelato di sperare nella propria permanenza alla Continassa dove si trova molto bene. C’è però un altro calciatore che potrebbe salutare Torino, ovvero Dusan Vlahovic.

Il serbo potrebbe infatti essere sacrificato sul mercato davanti ad un’offerta importante ed anche il Milan starebbe valutando una strategia per aggiudicarselo. In rossonero Vlahovic potrebbe rilanciarsi alternandosi a Gimenez, diventando quindi il giocatore che Tare e soci stanno seguendo, oltre a riabbracciare il tecnico Massimiliano Allegri, con cui ha un rapporto molto più che ottimo.

Al fine di rimpolpare dunque il reparto offensivo, il calciomercato Juventus sarebbe vicino al tesseramento di Jonathan David, prossimo alla separazione dal Lille. Il canadese ha il contratto in scadenza con i francesi il prossimo 30 giugno 2025 e non è ancora del tutto chiaro con quale società proseguirà la sua carriera specie dopo essere stato accostato a lungo al Napoli, concentrato su altri attaccanti e sull’addio di Victor Osimhen. Proprio il nigeriano sarebbe un’alternativa più che valida al nordamericano ma i costi dell’operazione risultano abbastanza proibitivi.

Resta invece più defilato sullo sfondo Viktor Gyokeres, svedese che ha sorpreso tutti attraverso il rendimento offerto in Portogallo con lo Sporting di Lisbona nel 2024/2025. Il numero nove dei biancoverdi sembra sempre più vicino all’Arsenal, con i londinesi pronti a coprire la presunta clausola rescissoria da 60 milioni di euro sebbene il presidente dello Sporting si stia impuntando nel non lasciarlo partire per meno di 80 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CONTATTI PER SANCHO

Non solo punte centrali per il calciomercato Juventus in quest’estate di trattative. Per il ruolo di ala sinistra i bianconeri avrebbero messo nel mirino Jadon Sancho, di proprietà del Manchester United dove tornerà dal prestito vissuto con il Chelsea nell’ultima stagione. Proprio i londinesi hanno deciso di non riscattare l’inglese preferendo puntare su altri profili e sarebbero invece propensi a trattare con lo United per Garnacho, che potrebbe essere scambiato con Nkunku.

Anche il Napoli sembrava essersi messo sulle tracce di Sancho salvo poi virare su Noa Lang, che sta per arrivare dal PSV Eindhoven. Le indiscrezioni rivelano inoltre che la Vecchia Signora dovrebbe presto prendere contatto con i Red Devils per parlare di questa operazione che porterebbe appunto Sancho a Torino per vestire la maglia bianconera.