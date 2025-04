Calciomercato Juventus News: Maxim De Cuyper il sostituto di Andrea Cambiaso

Il calciomercato Juventus non farà sconti per nessuno dei suoi giocatori per la stagione pessima che hanno messo in scena quest’anno sotto la gestione di Thiago Motta, tutti potranno essere messi in vendita e nessuno avrà il posto assicurato nella formazione titolare che la prossima stagione dovrà obbligatoriamente lottare per la vittoria dello scudetto. Mentre Giuntoli dovrà trovare una sistemazione per Dusan Vlahovic anche un altro giocatore sembra essere ai ferri corti con la società ed è Andrea Cambiaso molto stimato in Premier League e che per una cifra importante è pronto a partire.

Calciomercato Roma News/ Fuori Hummels, dentro Solet: porte girevoli in difesa (oggi 2 aprile 2025)

Tra tutti si era detto interessato il Manchester City di Guardiola che però non è detto possa spendere la stessa cifra offerta in inverno anche la prossima estate e soprattutto non è certo sia ancora interessato, detto questo in caso di partenza la dirigenza bianconera ha già individuato il sostituto per la fascia sinistra. Il nome è quello di Maxim De Cuyper, terzino belga del Club Brugge che può giocare anche come mezzala o esterno a tutta fascia e su cui c’è anche l’interesse del Milan per sostituire il partente Theo Hernandez, i belgi chiedono 20 milioni ma potrebbe scatenarsi un’asta che alzerà il suo prezzo.

De Zerbi nuovo allenatore Milan?/ Con Paratici DS sarebbe in pole per la panchina (2 aprile 2025)

Calciomercato Juventus News: Sorpasso Leverkusen su David Hancko

L’obiettivo che il calciomercato Juventus non ha mai mollato è poi David Hancko, difensore centrale slovacco del Feyenoord passato anche dal nostro campionato con la Fiorentina, i bianconeri vorrebbero portarlo a Torino la prossima estate ma negli ultimi giorni si è intensificato l’interesse del Bayer Leverkusen che deve sostituire il suo capitano Jonathan Tah. I tedeschi, che potrebbero perdere anche il loro condottiero Xabi Alonso, stanno sondando da tempo diversi nomi in difesa, tra cui Thiaw, ma avrebbero individuato in Hancko il profilo perfetto per la sua duttilità nella linea difensiva.

Orsolini lancia il Bologna verso la finale di Coppa Italia/ Arma in più anche per Spalletti? (2 aprile 2025)

Ecco allora che la Juventus dovrà tornare a guardare a quei nomi che nel mese di gennaio non era riuscita a portare a Torino ma che con più tempo per intavolare le trattative potrebbero arrivare, sarà poi fondamentale fare bene anche al Mondiale per Club oltre che raggiungere il quarto posto così da avere un budget sostanzioso per il calciomercato. Antonio Silva o Ronald Araujo sono i nomi preferito ma la buona impressione che sta lasciando Renato Veiga potrebbe convincere la società a cercare un modo di riportare il portoghese del Chelsea in bianconero.