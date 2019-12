Calciomercato Juventus news/ De Jong chiama De Ligt al Barcellona: “verrà!”

Non rientra tra i primi nomi in uscita della Juventus per il calciomercato invernale, ma certo rimane sempre un nome caldo nello spogliatoio di Maurizio Sarri: ci riferiamo naturalmente a Matthijs De Ligt, che continua ad essere nel mirino del Barcellona anche per la prossime finestre di mercato. Anche alla vigilia dello spazio di gennaio per le contrattazioni, non un mistero che il club spagnolo viglia fare suo il difensore della Vecchia Signora, arrivato a Torino solo questa estate: pure però il cartellino di De Ligt non pare proprio destinato ad essere messo in piazza, benchè questo non abbia certo sempre brillato nella prima parte della stagione sotto la guida di Sarri. Pure però i blaugrana non hanno smesso di desiderare di portare in Spagna il giovane talento in difesa e a ricordarlo negli ultimi giorni è stato l’ex compagno di squadra di De Ligt all’Ajax e ora giocatore di Valverde, De Jong , che sulle colonne del Telegraaf ha “chiamato” al Camp Nou lo stesso difensore: “De Ligt potrebbe venire a Barcellona nei prossimi anni. Ha fatto la scelta giusta e sta facendo bene a Torino, ma questo non cambia il fatto che potrà venire al Barcellona tra pochi anni”. Parte quindi che la Juventus sia ben avvisata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA