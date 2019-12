Calciomercato Juventus news/ Demiral ora è intoccabile: non si muove a gennaio

Nel calciomercato Juventus certamente Merih Demiral sembrava destinato fino a poche settimane fa a fungere da pedina di scambio, che a gennaio avrebbe potuto cambiare aria (si parlava del Milan) per giocare di più. Poi il difensore turco ha giocato la partita “inutile” di Champions League contro il Bayer Leverkusen, nella quale ha fatto bene. Nel frattempo ecco pure un piccolo problema fisico per Matthjis De Ligt ed ecco così che Demiral ha giocato ben quattro partite consecutive, scendendo in campo pure contro Udinese e Sampdoria in campionato e in Supercoppa Italiana contro la Lazio, chiudendo l’anno solare 2019 dunque con quattro presenze di fila.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: DEMIRAL ORA INTOCCABILE PER SARRI

Il titolare naturalmente resta De Ligt insieme a Leonardo Bonucci, senza dimenticare che prima o poi rientrerà anche un certo Giorgio Chiellini, tuttavia Demiral in queste ultime partite ha dimostrato di essere una pedina preziosa per la difesa della Juventus e di conseguenza ecco che adesso sembra praticamente impossibile ipotizzare un suo addio (o almeno arrivederci) a gennaio – semmai potrebbe essere Daniele Rugani a prendere in considerazione l’ipotesi di cambiare aria in questa sessione di calciomercato. Demiral dunque non si tocca, anzi in prospettiva futura potrebbe essere proprio il turco a formare fra qualche anno con De Ligt la potenziale coppia difensiva centrale titolare della Juventus.

