Calciomercato Juventus News: il Bayern Monaco rivuole Kenan Yildiz in Germania

Gli occhi di tutti sulla stagione bianconera erano puntati su Kenan Yildiz, il giovane prodigio turco aveva deciso di prendersi la responsabilità della maglia numero 10, eredità importante da prendere visti i suoi precedenti possessori, gli 8 gol in 44 partite però non soddisfano al massimo i tifosi che si aspettavano di vederlo più al centro del gioco. Nonostante questo è uno dei pochi punti fermi per la società che però per il calciomercato Juventus dovrà stare attenta agli assalti delle squadre europee interessate al gioiellino che in caso di mancanza della qualificazione alla Champions League potrebbe accettare di partire.

Il trequartista classe 2005 era già stato seguito dal Manchester United nei mesi invernali quando la Juventus sembrava interessata a portare Joshua Zirkzee a Torino per sostituire Vlahovic che poco convinceva il tecnico Thiago Motta, nelle ultime settimane però è tornato alla carica il Bayern Monaco per riportarlo in Germania, dove è nato e ha iniziato la sua crescita come calciatore. I Bavaresi, che dovranno cercare la semifinale contro l’Inter, sono alla ricerca di un giovane talento da affiancare a Jamal Musiala per tornare competitivi in Champions League e vedendo difficile l’acquisto di Florian Wirtz stanno pensando a Yildiz che a Monaco era passato nell’Under 19.

Calciomercato Juventus News: Raffaele Di Gennaro verso l’addio, De Gea il sostituto a parametro zero

Una delle macchie della stagione è sicuramente Raffaele Di Gennaro fortemente voluto da Thiago Motta al posto di Szczęsny per la sua capacità di impostazione del gioco ma che tra i pali ha dato meno sicurezze rispetto a quelle che offriva in maglia Monza, l’acquisto non è stato elevato solo 20 milioni e per questo una sua cessione non sarebbe troppo difficile. Il calciomercato Juventus per venderlo chiederà intorno ai 15 milioni e le prime indiziate potrebbero essere Torino, in caso di cessione di Milinkovic-Savic, Roma nel caso di addio di Svilar, o squadre meno blasonate come Udinese o Genoa che sono alla ricerca di un portiere affidabile.

Il Calciomercato Juventus ha già messo nel mirino il nuovo numero 1 per la squadra del prossimo anno e risponderebbe al nome di David De Gea, uno dei migliori portieri di questa Serie A e che non ha ancora rinnovato con la Fiorentina, dopo l’anno e mezzo di contratto che ha firmato da svincolato potrebbe quindi lasciare i viola da svincolato e accasarsi in un club più blasonato e che potrebbe partecipare alla Champions League. Sarebbe l’ennesimo sgarbo della Juventus alla Fiorentina che negli ultimi anni però è riuscita a vendere a cifre importanti giocatori che poi a Torino non hanno reso.