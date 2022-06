CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Di Maria-Zaniolo, fuochi d’artificio in attacco

Calciomercato Juventus news: attacco da favola!

Il calciomercato della Juventus inizia a fare fuochi d’artificio in attacco. Per “El Fideo” Angel Di Maria ormai la chiusura dell’affare è dietro l’angolo. E’ stata convinta la moglie del calciatore argentino, Jorgelina Cardoso, inizialmente poco convinta di un trasferimento a Torino ma che ora è sembrata persuasa e che ha riservato anche un messaggio d’addio al vetriolo al PSG, che non ha confermato Di Maria: “Trentaquattro anni non sono niente se il tuo calcio dice che sei ancora giovane, ma i dirigenti ti hanno detto addio. Un’altra squadra beneficerà dei tuoi servizi come meriti e tirerà fuori il meglio di te“.

Calciomercato Juventus news/ Sprint bianconero: è fatta per Di Maria, bloccato Kostic

Questo il messaggio dedicato sui social a Di Maria che fa capire come la nuova destinazione di calciomercato sia stata ormai decisa. La Juventus è venuta incontro alle richieste sulla durata del contratto, una stagione accordata per permettere a Di Maria di valutare nel 2023 il ritorno in Argentina e nel frattempo di ricoprire il ruolo di perfetto assist-man per Vlahovic, una coppia che fa già sognare i tifosi bianconeri.

Calciomercato Juventus news/ Chelsea su De Ligt, filtra ottimismo su Di Maria

Calciomercato Juventus news: vicino l’arrivo di Cambiaso dal Genoa

Calciomercato Juventus: ora sembra Nicolò Zaniolo l’obiettivo più ambito per i bianconeri. Il gioiello della Roma è da settimane in rotta con l’ambiente giallorosso, non c’è voglia di rinnovo del contratto da parte del giocatore e la valutazione del club giallorosso, intorno ai 55 milioni di euro, potrebbe abbassarsi per chiudere comunque una ricca plusvalenza, sempre utile per il bilancio. La Juventus potrebbe puntare all’inserimento di una contropartita. Inoltre, i bianconeri starebbero per puntellare la fascia sinistra con l’arrivo di Cambiaso dal Genoa, come confermato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà a Sportitalia: “Chiusura prevista entro i primi giorni della prossima settimana. Il Genoa valuta Cambiaso 9 milioni, la Juve il difensore centrale Dragusin valutato poco più di 5 milioni, quindi al club rossoblù andrà un conguaglio di circa 3,5 milioni. Nell’operazione di calciomercato la Juventus potrebbe considerare il trequartista ventenne Michele Besaggio che piace ai bianconeri, si può chiudere già lunedì.“

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus news/ Ancora troppi dubbi su Di Maria: meglio Berardi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA