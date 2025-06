Calciomercato Juventus News: Diego Moreira il nuovo Cambiaso

La situazione in panchina è ancora dubbia per i bianconeri visto che l’indiziato numero uno, Antonio Conte sembra ormai certo di rimanere a Napoli e il piano B Gasperini dovrebbe accasarsi alla Roma nelle prossime ore, rimangono quindi ora vive le piste che portano alla permanenza di Igor Tudor o a Roberto Mancini e Stefano Pioli. In qualsiasi caso però il calciomercato Juventus vorrà cambiare e dare un grosso stacco dal progetto di Giuntoli e Thiago Motta, per questo potrebbero esserci numerosi acquisti anche in questa sessione estiva ma con profili profondamente diversi.

Calciomercato Napoli News/ Tris di nomi dalla Serie A in difesa, Kepa preferito per la porta

Il primo ad interessare la dirigenza bianconera è Diego Moreira, esterno belga classe 2004 dello Strasburgo con cui quest’anno ha giocato 32 partite contribuendo con 3 gol e 7 assist, la sua carriera parte in Portogallo dal Benfica dove giocava come esterno offensivo per poi in questa stagione essere spostato a giocare come terzino e soprattutto a fare l’esterno a tutta fascia di un 3-5-2. Con la separazione da Cambiaso che sembra ormai prossima la Juventus vorrebbe fargli prendere esattamente quel ruolo con una spesa minima visto che potrebbe oscillare tra i 15 e i 20 milioni.

Calciomercato Roma News/ Sargent o Woltemade il nuovo attaccante, Svilar rinnovo in stand by (3 giugno 2025)

Calciomercato Juventus News: Josip Sutalo il compagno per Bremer

Il calciomercato Juventus vorrà poi rinnovare la difesa, Bremer tornerà a disposizione e Kalulu dovrebbe tornare ad essere impiegato come terzino, con Gatti che è sul piede di partenza i bianconeri avranno bisogno di almeno un giocatore in quella zona di campo, se non due, e per questo stanno seguendo diversi profili. Il primo è quello di Josip Sutalo, difensore croato di venticinque anni dell’Ajax con cui quest’anno è sceso in campo in 45 partite segnando anche 3 gol, il suo prezzo si aggira tra i 25 e i 30 milioni, cifra che la Juventus potrebbe ottenere dalla cessione di Gatti.

Calciomercato Milan News/ Theo Hernandez accordo con l’Al Hilal, Tare punta Modric (3 giugno 2025)

Ci sarebbe poi la volontà di riportare a Torino Renato Veiga che ha ben impressionato in questi mesi di prestito, ma il cartellino è in mano al Chelsea e sarà quindi Enzo Maresca a decidere se il portoghese potrebbe essere un tassello importante per la sua squadra o non potrebbe avere spazio. Una scommessa che la Juventus potrebbe fare è poi quella di acquistare Neil El Ayanoui, centrocampista marocchino nato nel 2001 che veste la maglia del Lens ma che in diverse occasioni ha giocato anche come difensore centrale, in 24 partite in Ligue 1 è riuscito a segnare 8 gol, che se spostato in difesa farebbe difficoltà a realizzare.