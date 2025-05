Calciomercato Juventus News: Ousmane Diomande ancora difensiva da affiancare a Bremer

L’obiettivo stagionale dei bianconeri è passato da essere la lotta per lo scudetto auspicata ad inizio stagione alla qualificazione in Champions League che a due giornate dalla fine della stagione sembra essere ad un passo, anche per via delle sfide più che abbordabili contro Udinese e Venezia che aspettano la squadra di Igor Tudor. Il prossimo anno però ci si aspetta un ritorno ai piani alti della Serie A e per farlo servirà un lavoro del calciomercato Juventus che con spese mirate sistemi i problemi che la stagione ha sottolineato, a prescindere dalle richieste che farà il prossimo allenatore.

La prima operazione del calciomercato Juventus potrebbe essere conclusa da Cristiano Giuntoli in difesa dove tra tutti sono due i giocatori ai margini del progetto bianconero, Tiago Djalò e Alberto Costa, il primo è arrivato due stagioni fa dal Lille ma ha ottenuto pochissime presenze in bianconero e nel suo prestito al Porto mentre il secondo è stato acquistato in inverno per sopperire alla mancanza di un terzino sulla fascia destra. Entrambi potrebbero essere impacchettati e rispediti in Portogallo insieme ad un conguaglio economico in cambio di Ousmane Diomande, difensore centrale ivoriano classe 2003 dello Sporting.

Il secondo colpo di cui si parla in ottica del calciomercato Juventus invece parlerebbe inglese e sarebbe incentrato sul provare a puntare su un giovane prospetto da poter inserire nella rosa della Next Gen o da aggregare alla prima squadra per farlo crescere alle spalle dei veterani. Si tratta di Benjamin Cremaschi, trequartista o mezzala americana classe 2005 dell’Inter Miami con origini argentine e passaporto italiano, con la maglia della squadra di Beckham ha già giocato 10 partite in stagione realizzando anche 1 gol e 2 assist e viene valutato intorno ai 5 milioni.

Infine il sogno per la prossima stagione si chiama Leroy Sané, giocatore che andrà in scadenza con il Bayern Monaco e che sembra non aver intenzione di rimanerci, il ventinovenne è stato protagonista della stagione dei neo campioni di Germania con 11 gol e 6 assist in 29 partite ma non è più il centro del progetto dei bavaresi. Le richieste dell’esterno poi sono molto alte scoglio che la Juventus farà fatica a superare soprattutto se dall’Inghilterra o dall’Arabia Saudita gli venissero recapitate proposte con ingaggi più elevati anche se da club meno importanti di quello italiano.