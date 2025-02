Calciomercato Juventus News: Nicolò Fagioli cerca una squadra

Il calciomercato Juventus sembrerebbe aver chiuso gli affari in entrata con l’arrivo di Lloyd Kelly dal Newcastle di cui si attende l’ufficialità nelle prossime ore, ma la dirigenza bianconera è sempre pronta a sfruttare le occasioni che il mercato apre nelle ultime ore per poter far partire alcuni giocatori ad ora fuori dal progetto e poterli sostituire adeguatamente fino alla fine della stagione, o per portarsi avanti nella prossima finestra di mercato. Sembra infatti che i bianconeri abbiano contattato il Paris Saint-Germain per acquistare uno tra Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos nella prossima stagione fiduciosi di riuscire a cedere Dusan Vlahovic e allo stesso tempo siano alla ricerca di un nuovo esterno offensivo, identificato in Patrick Wimmer del Wolfsburg.

A poter lasciare la Juventus non è una novità è Nicolò Fagioli che nonostante sembri avere interessi da parte di diversi club, tra tutti Fiorentina e Olympique de Marseille, sembra non avere molta intenzione di lasciare Torino e il club dove è cresciuto calcisticamente, i viola però fanno sul serio e hanno proposto un prestito con diritto di riscatto che la Juventus vorrebbe accettare per liberarsi di un esubero della rosa, liberare il suo ingaggio, e dare più spazio alle seconde linee su cui la società e l’allenatore hanno più fiducia. Nelle prossime ore vedremo se a vincere sarà la Juventus o la volontà di rimanere di Fagioli.

Calciomercato Juventus News: Tiago Djalò e Nicolò Bertola le operazioni in difesa

Il calciomercato Juventus è stato poi molto attivo in difesa e continua a intavolare trattative in quella zona di campo, la prima e quella più probabile che avvenga è la cessione in prestito di Tiago Djalò, il difensore portoghese era arrivato lo scorso gennaio dal Lille ma non ha mai trovato spazio, a inizio anno è stato spedito al Porto per giocare ma anche con i dragoes le occasioni sono state pochissime. Ora può avere l’occasione di trovare minutaggio andando a giocare in Premier League in un club non di primissima fascia ma che sta facendo bene e che potrebbe esaltare le sue qualità grazie all’allenatore Oliver Glasner, il Crystal Palace.

L’ultima operazione in difesa che Cristiano Giuntoli vorrebbe portare a compimento è una che ricalca un po’ l’acquisto di Federico Gatti dal Frosinone in Serie B di qualche stagione fa, infatti la Juventus avrebbe contattato lo Spezia, secondo in classifica, per trovare un accordo per l’acquisto di Nicolò Bertola, difensore centrale italiano classe 2003, che interessa anche Atalanta e Roma, e che arriverebbe a Torino immediatamente in un’operazione che vedrebbe Daniele Rugani venir richiamato dal prestito all’Ajax, dove ha perso il posto da titolare, per essere girato ai liguri.