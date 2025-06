CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DODO E NUNO TAVARES STUZZICANO I BIANCONERI

Il calciomercato Juventus, come del resto quello delle altre squadre di Serie A, stenta ancora a decollare. Le idee non mancano, ma hanno bisogno di maturare prima di prendere il volo. Eppure sotto la cenere qualcosa si muove. Nel caso della Juventus, secondo quanto riferisce Tuttosport, i nomi da tenere in forte considerazione sono quelli di Dodo e Nuno Tavares.

I due laterali rispettivamente di Fiorentina e Lazio non vedono l’ora di misurarsi in una nuova esperienza: il brasiliano deve ancora rinnovare il suo contratto con il club viola, mentre il terzino portoghese potrebbe diventare una pedina intrigante nel corso del calciomercato estivo. Comolli-Chiellini si stanno già muovendo, ma attendono rinforzi anche sul fronte dirigenziale. Imminente l’ingresso del capo degli osservatori Bezhani e l’arrivo di un ds (Salihamidzic e Massara i nomi caldi).

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LE IDEE DELLA DIRIGENZA PER ACCONTENTARE IGOR TUDOR

Di sicuro il calciomercato Juventus consegnerà una formazione a misura di Tudor. La conferma del tecnico croato deve necessariamente essere accompagnata da un calciomercato adeguato al suo credo calcistico. La Juventus dovrebbe quindi modulare le scelte su un’idea tattica che possa alternare il 3-4-2-1 al 3-5-2. Chiaro che con questo modulo, la Juventus deve pensare a rinforzare le fasce: nelle partite con Tudor in panchina sono stati Nico Gonzalez e Cambiaso i più utilizzati sulle laterali, poi ci sono Weah e McKennie e anche Alberto Costa.

Ruoli in cui il mister si aspetta ulteriori soluzioni e giocatori affamati. Ecco allora che i nomi di Dodo e Nuno Tavares possono diventare due piste concrete nel corso di questo calciomercato estivo. Ma non saranno le sole pedine su cui fare dei ragionamenti, dato che il taccuino della dirigenza bianconera sembra farcito di diversi profili e giocatori potenzialmente utili alla causa di Madama.