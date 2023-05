Calciomercato Juventus news/ Dodò nel mirino e Cuadrado rinnova: mosse a destra

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL RINNOVO DI CUADRADO

Uno dei temi potenzialmente più caldi per il calciomercato Juventus è la ricerca di un titolare per la fascia destra bianconera. Bisogna infatti considerare l’infortunio di Mattia De Sciglio, purtroppo piuttosto grave, motivo per il quale il giocatore, storicamente uno dei fedelissimi dell’allenatore Massimiliano Allegri, rimarrà fermo ai box per parecchio tempo. Una prima mossa sarà “interna” alla Juventus attuale, perché il club bianconero è molto vicino al rinnovo di contratto con Juan Cuadrado, con un ingaggio molto inferiore rispetto a quanto percepito finora, anche perché il giocatore colombiano proprio oggi compie 35 anni.

Cuadrado garantirà grande esperienza e personalità sulla fascia destra, ma naturalmente le mosse di calciomercato della Juventus per quel settore del campo non possono fermarsi al rinnovo del contratto del colombiano, perché serve un nome nuovo per rafforzare la Vecchia Signora a destra. La necessità di arrivare a un profilo di alto livello è evidente e, secondo i colleghi di TuttomercatoWeb, la Juventus avrebbe già individuato il nome più giusto in Domilson Cordeiro dos Santos, più noto come Dodò, terzino destro brasiliano della Fiorentina.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LE MANOVRE PER DODÒ

Ecco allora che Dodò è diventato uno dei nomi più caldi per il calciomercato Juventus in questi giorni. Il brasiliano è stato pagato dalla Fiorentina 14 milioni di euro giusto un anno fa, ora sarebbe da capire quale possa essere il valore richiesto dai viola, anche perché il suo valore è certamente aumentato, anche grazie al rendimento complessivo della Fiorentina, finalista di Coppa Italia e che si giocherà il prossimo 7 giugno anche la finale di Conference League. Dodò ha avuto bisogno di un periodo di ambientamento al calcio italiano dopo alcune stagioni allo Shakhtar Donetsk, ma in seguito si è imposto come uno dei migliori esterni difensivi del nostro campionato.

Ecco allora che la Fiorentina potrebbe chiedere almeno il doppio, a maggior ragione se ci sarà una storica rivale a bussare alle porte dei viola: potrebbero servire almeno 30-35 milioni di euro per portare alla Juventus Dodò, che ha già rifiutato una proposta molto importante a gennaio. Sarebbe comunque un investimento sensato considerando che il calciatore è un classe 1998 e compirà 25 anni a novembre, inoltre attualmente percepisce uno stipendio intorno al milione e mezzo, che i bianconeri potrebbero facilmente aumentare. Attenzione però agli sviluppi delle vicende societarie della Juventus, inoltre per Dodò potrebbero pesare anche i rapporti fra i due club, tesi dopo le parole di Rocco Commisso sulla situazione economica bianconera.











