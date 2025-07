La prossima operazione del calciomercato Juventus sarà la cessione di Timothy Weah. In attacco l'obiettivo è mantenere il prestito di Randall Kolo Muani

Calciomercato Juventus News: Randall Kolo Muani è l’obiettivo di Tudor

Il calciomercato Juventus può essere soddisfatto di essere riuscito a portare a casa il giocatore a parametro zero più ambito da tutte le squadre europee, riuscendo anche a rubarlo a due dirette rivali per la Champions League come Inter e Napoli, David sarà quindi il titolare dell’attacco bianconero ma non sarà l’unico acquisto in quella zona di campo. Il tecnico però non ha fatto richieste solo per il reparto offensivo ma ha intenzione di aggiungere anche qualche giocatore in difesa, soprattutto dopo i numerosi infortuni che si sono verificati durante il Mondiale per Club.

Calciomercato Parma News/ Liberali idea sempre più concreta, ecco il piano (oggi 3 luglio 2025)

L’ultimo rinforzo per l’attacco che Tudor ha richiesto è Randall Kolo Muani che però alla fine del Mondiale per Club tornerà al Paris Saint Germain dove però non avrà spazio, il tecnico bianconero vuole avere un giocatore che possa essere un’alternativa al titolare David o un suo compagno di reparto in un attacco a due punte o nel due trequartisti alle sue spalle. La Juventus sta provando ad intavolare una trattativa con i francesi per allungare il prestito anche per la prossima stagione ma la squadra campione d’Europa sembra un po’ restia e preferirebbe cederlo a titolo definitivo o con un diritto o obbligo di riscatto.

Calciomercato Napoli news/ Osimhen e il fantasma bianconero. Lindstrom va in Germania? (3 luglio 2025)

Calciomercato Juventus News: Timothy Weah destinato a lasciare Torino

Con gli acquisti che il calciomercato Juventus ha intenzione di fare dovranno però esserci anche alcune cessioni e quella che sembra essere la più probabile è quella di Timothy Weah, uno dei pochi che ha molto mercato tra i sacrificabili della rosa. L’agente dell’esterno americano sembra aver rotto con la squadra dopo la trattativa che i bianconeri avevano concluso per la sua cessione al Nottingham Forest senza nessun tipo di avviso, il giocatore ha rifiutato la destinazione ma ora è diventato l’obiettivo dell’Olympique de Marseille che dopo aver perso Luis Henrique ha bisogno di un giocatore in quel ruolo.

Calciomercato Inter News/ Sommer può seguire Calhanoglu, rischio Barcellona per Dumfries!

Un’altra cessione che dovrà essere portata a termine a qualunque costo nel calciomercato Juventus è quella di Dusan Vlahovic che in questi giorni sta lanciando diversi messaggi alla società e ai suoi compagni reclamando il suo ruolo da numero 9 della Juventus, sottolineando anche la sua intenzione di rimanere bianconero. La dirigenza però ha fatto la sua scelta e il serbo verrà fatto partire anche per soli 20 milioni che permetteranno alla squadra di pareggiare il suo costo a bilancio pur facendo una minusvalenza, in alternativa si proverà una soluzione come quella di Osimhen con un rinnovo a cifre più basse per i prossimi anni e un prestito annuale in qualche squadra europea.