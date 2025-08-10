Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Tapsoba al posto di Kelly? 10 agosto 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL BRASILIANO PER SBLOCCARE LE OPERAZIONI

Il calciomercato Juventus sta vivendo una fase di stallo dopo aver effettuato qualche movimento nelle scorse settimane. I bianconeri faticano a raggiungere gli obiettivi prefissati ed aspettano di ricevere le offerte giuste per lasciar partire quegli elementi che non rientrano nei piani in vista della nuova stagione ormai in procinto di cominciare.

Un cima alla lista c’è Dusan Vlahovic, per il quale il Milan potrebbe farsi avanti negli ultimi giorni del mese di agosto così da poter strappare un accordo vantaggioso che convinca la Juve a liberarlo subito piuttosto che perderlo fra un anno a parametro zero. Insieme a lui c’è poi anche Douglas Luiz, senza futuro alla Continassa dopo la vicenda che lo ha visto protagonista all’inizio del raduno prestagionale.

Il brasiliano sarebbe già pronto a tornare in Premier League da cui era arrivato all’inizio della scorsa annata calcistica dopo l’avventura vissuta con l’Aston Villa. Stando alle indiscrezioni, il ventisettenne di Rio de Janeiro avrebbe già raggiunto l’intesa per firmare un nuovo contratto con il Nottingham Forest, pronto a fargli firmare un contratto valido fino al 2030.

In Premier League Douglas Luiz percepirebbe lo stesso ingaggio che sta ottenendo in Italia, ovvero 5 milioni a stagione. I dirigenti del calciomercato Juventus non sono però disposti a fare sconti sul prezzo del suo cartellino visto l’investimento da 50 milioni di euro operato la scorsa estate. Bisognerà dunque che i biancorossi si facciano avanti con una proposta ufficiale da almeno 40 milioni perchè l’affare possa concretizzarsi davvero.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TAPSOBA DI NUOVO NEI RADAR

Il calciomercato Juventus è dunque alle prese con le cessioni prima di mettere le mani su nuovi giocatori. Nell’elenco dei possibili partenti c’è anche Lloyd Kelly, preso a gennaio in prestito con obbligo di riscatto dal Newcastle. Il difensore inglese non ha convinto del tutto i piani alti e mister Tudor dopo le prestazioni offerte con la Vecchia Signora e per lui ci potrebbe essere un ritorno in Premier League grazie all’interesse espresso nei suoi confronti dal Sunderland.

Una volta partito Kelly, valutato almeno venti milioni di euro, la Juve cercherà quasi sicuramente un nuovo elemento da aggiungere al suo reparto arretrato e se da un lato strappare Giovanni Leoni, che piace pure a Inter e Milan, al Parma potrebbe essere troppo complicato, dall’altro potrebbe tornare di moda un giocatore già seguito 3/4 anni fa, ovvero Edmond Tapsoba. Il ventiseienne, che ai tempi era stato indicato come potenziale sostituto di Bonucci, ha un contratto valido con il Bayer Leverkusen fino al 2028 ma potrebbe non trovare più spazio se i tedeschi si aggiudicheranno Loic Badé dal Siviglia.