CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SITUAZIONE DOUGLAS LUIZ

Il calciomercato Juventus dovrà necessariamente trovare una soluzione definitiva per Douglas Luiz. Arrivato la scorsa estate per 50 milioni più i cartellini di Enzo Barrenechea e Samuel Iling Junior, il brasiliano non ha mai trovato continuità nelle sue prestazioni.

Già durante la stagione Douglas Luiz si era scagliato sui social dopo le critiche espresse da un tifoso dicendo che non era venuto a Torino per le foto e che spesso e volentieri era stato messo in panchina nonostante stesse bene.

Ieri è iniziato il ritiro della Juventus e il centrocampista non si è presentato nonostante non abbia presentato né un certificato medico né altro che quantomeno avrebbe testimoniato il motivo del suo addio. La Juventus ha subito fatto sapere che punirà l’ex Aston Villa.

Oggi ci sono stati invece contatti tra l’entourage di Douglas Luiz e la Juventus, assicurando che il giocatore si presenterà la prossima settimana. Ciò non escluderà la sanzione e nemmeno la possibilità di una permanenza in bianconero.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SI AVVICINA SANCHO

Il calciomercato Juventus prosegue anche con la trattativa per Jadon Sancho. Ieri sera era presente a Torino un rappresentate del Manchester United per cercare di chiudere il prima possibile l’affare riguardante l’attaccante inglese.

Il giocatore vuole a tutti i costi vestire la maglia bianconera e al momento ha rifiutato qualsiasi altra destinazione per dare priorità alla Juve. L’accordo tra club e Sancho c’è, ma manca quello tra i bianconeri e il club di Manchester.

Arrivato dal Borussia Dortmund, Sancho non è mai riuscito ad imporsi con i Red Devils tanto da essere ceduto due volte in prestito proprio al Borussia e al Chelsea. Ora il classe 2000 vorrebbe cambiare aria e l’Italia è una meta gradita.