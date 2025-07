CALCIOMERCATO JUVENTUS, RITORNO IN PREMIER PER DOUGLAS LUIZ

Il calciomercato Juventus gioca molto sul centrocampo, sia in entrata che in uscita. Ad esempio, il brasiliano Douglas Luiz è il nome caldo di queste settimane poiché la sua avventura a Torino sembra ormai arrivata al capolinea.

Arrivato dall’Aston Villa come uno dei migliori nel suo ruolo in Premier League, ci si aspettava molto di più da lui anche se i dissidi con Thiago Motta non hanno aiutato: in molti si ricorderanno dei suoi commenti su Instagram sulle panchine fatte quando stava bene.

L’epilogo più probabile ad oggi è un suo ritorno in Inghilterra, precisamente al West Ham. C’è molta fiducia a riguardo con il giocatore che si muoverebbe in prestito oneroso di 10 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato tra i 25 e i 30 milioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, ANDRÉ NEL MIRINO

Il calciomercato Juventus punta Granit Xhaka. Dopo che il Milan era stato vicinissimo ad acquistarlo per il proprio centrocampo, alcune situazioni hanno complicato talmente tanto la trattativa da portare i rossoneri ad arenare la trattativa.

La richiesta tra i 13 e i 15 milioni del Bayer Leverkusen è stato ritenuta troppo alta dai lombardi mentre i bianconeri potrebbe pensare seriamente di spendere questa cifra, aggiungendo un giocatore d’esperienza e anche in forma.

L’ultimo nome accostato ai bianconeri è André del Wolverhampton, pagato 22 milioni l’anno scorso dal Fluminense e ora con un valore intorno ai 30. Anche in questo caso, l’acquisto è vincolato dalla cessione di Douglas Luiz.