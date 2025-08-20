Calciomercato Juventus Matt O’Riley Douglas Luiz

Calciomercato Juventus News: Douglas Luiz lascia dopo un solo anno

Altra cessione importante per i bianconeri che permetterà alla dirigenza di buttarsi su nuovi obiettivi per accontentare Igor Tudor e completare la rosa a sua disposizione che il prossimo anno dovrebbe tornare a lottare per qualcosa in più del semplice piazzamento Champions che sembra essere alla portata.

Il calciomercato Juventus quindi sta valutando diverse situazioni in diversi ruoli, difesa e centrocampo su tutti visto che per l’attacco serve prima che venga portata a termine la cessione dell’attaccante serbo che però sembra ancora molto difficile per il suo ingaggio molto elevato.

A lasciare Torino sarà il centrocampista brasiliano Douglas Luiz che dopo una sola stagione dal suo arrivo in Italia per 50 milioni tornerà in Premier League dove andrà a vestire la maglia del Nottingham Forest, club storico inglese che quest’anno parteciperà all’Europa League dopo una grande stagione nell’anno passato.

Il ventisettenne tornerà in Inghilterra con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni che con il raggiungimento di semplici obiettivi potrebbe diventare obbligo, evidenziando ancora una volta i limiti del mercato fatto la scorsa estate.

Calciomercato Juventus News: Matt O’Riley il preferito per sostituirlo

Gli obiettivi del calciomercato Juventus per sostituire l’ex Aston Villa sono diversi e dando per infattibile la trattativa per Hjulmand, i nomi più caldi sono quelli di Matt O’Riley e Carney Chukwuemeka, entrambi che arriverebbero dalla Premier League ma che porterebbero caratteristiche molto diverse l’uno dall’altra.

Il ventiquattrenne danese del Brighton è un giocatore molto tecnico che può giocare sia come trequartista che in una posizione più arretrata a gestire il pallone ma il prezzo non può essere inferiore ai 25 milioni vista la spesa fatta la scorsa estate dai seagulls.

Il centrocampista inglese classe 2003 del Chelsea invece è nuovamente un esubero dei blues che però questa volta hanno dato la disponibilità alla cessione a titolo definitivo che potrebbe arrivare per un’offerta non inferiore ai 20 milioni, il suo valore di mercato, ma che nelle idee della squadra potrebbe essere anche maggiore visto il contratto ancora lungo e la giovane età.

Su di lui però c’è anche il Borussia Dortmund che vorrebbe riportare il giocatore in Germania dopo il prestito dello scorso gennaio nel quale si è riuscito a mettere in mostra in 10 partite nelle quali ha anche segnato 1 gol.