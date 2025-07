Calciomercato Juventus News: i bianconeri ascoltano offerte per Douglas Luiz, e hanno già in mente il nome del possibile sostituto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: NOME NUOVO IN MEZZO

Ci sono alcune novità “virtuali” per quanto riguarda il calciomercato Juventus, nel senso che ovviamente le operazioni sono sempre in divenire e la società è perennemente attiva, come tutte le altre. A centrocampo Igor Tudor ha la certezza Khéphrén Thuram, ma ha bisogno di affiancargli un altro giocatore affidabile: ancora da definire il sistema di gioco, sarà 3-4-2-1 e questo potrebbe portare alla rinuncia del regista classico in favore di altre caratteristiche.

Che possono essere quelle di Manuel Locatelli, ma magari provando un upgrade o comunque implementando la rosa: per questo nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Morten Hjulmand. Il danese è stato uno dei capolavori del Lecce: acquistato per 170 mila euro nel gennaio 2021, due anni e mezzo dopo si è trasferito allo Sporting Lisbona per oltre dieci volte quella cifra.

Qui è diventato non solo una colonna della squadra portoghese ma anche della Danimarca, con cui ha giocato da titolare gli Europei; l’operazione per il calciomercato Juventus sarebbe comunque condizionata alla cessione di Douglas Luiz.

I bianconeri avrebbero fatto sapere al brasiliano che sono disposti ad ascoltare offerte per lui, se dovesse arrivare quella giusta potrebbe poi partire l’assalto a Hjulmand che piace ad altre squadre in Europa, e ha un costo di 40 milioni di euro.

GLI INTRECCI CON LISBONA

Affare dunque complicato quello che il calciomercato Juventus proverà a imbastire con lo Sporting Lisbona, ma qui i bianconeri – ci ripetiamo rispetto a qualche giorno fa – possono tentare il colpo cumulativo: da più di un mese infatti diciamo che il grande sogno per l’attacco è Viktor Gyokeres, che ha ormai rotto con la società portoghese, ma scrivevamo anche che per le fasce e la trequarti la Juventus starebbe considerando anche il profilo di Geovany Quenda, recentemente protagonista agli Europei Under 21 con la nazionale lusitana. Resta ovviamente da capire se il fatto di puntare tre giocatori della stessa squadra potrebbe aiutare.

Certamente Gyokeres uscirà e Hjulmand potrebbe rappresentare un’altra cessione con ampia plusvalenza, dovrà essere bravo Damian Comolli a piazzare almeno un doppio acquisto facendo scendere il prezzo. Con Hjulmand e Thuram la Juventus avrebbe poi un centrocampo muscolare ma anche fatto di strappi palla al piede e capacità di dialogare con la trequarti, inserendosi negli spazi; il danese sarebbe l’elemento più difensivo lasciando al figlio d’arte il compito delle scorribande nell’area avversaria. Da vedere, c’è ben poco di certo ma il nome di Morten Hjulmand ha iniziato a circolare dalle parti della Continassa, ora la dirigenza bianconera si dovrà mettere all’opera per provare a chiudere.