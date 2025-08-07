Il calciomercato Juventus vede i bianconeri a caccia di rinforzi in ogni reparto, il club lavora per rinforzare la rosa ma prima servono le uscite.

Calciomercato Juventus news, il diktat del club ora è chiaro

Il calciomercato Juventus è al momento in grande difficoltà con il club che non riesce a lavorare alle uscite e che fatica cosi a finanziare il mercato in entrata. Sono diversi i giocatori fuori dai piani di Tudor e società ma mancano veri e propri acquirenti o almeno le offerte arrivate finora non sono gradite a nessuna delle parti in causa.

Il caso Dusan Vlahovic è quello più eclatante, al momento nessuno ha presentato grandi offerte e per il giocatore – in scadenza 2026 – non è esclusa la possibilità di un addio a parametro zero. Il Milan segue ma al momento ha altre priorità e non è escluso che presenti un’offerta alla fine del mercato, tutte le parti in causa stanno valutando. Oltre a Vlahovic ci sono altri due nomi in uscita.

In primo luogo arrivano novità riguardo Nico Gonzalez e presto potrebbero arrivare offerte per il giocatore. Come riporta Sky Sport sull’esterno argentino ci sono Everton e West Ham e la Juve apre alle cessioni per 30 milioni di euro e probabilmente anche per molto meno; Nico, inizialmente restio alle destinazioni, sembrerebbe ora aver cambiato idea, specialmente per il club di Liverpool.

Calciomercato Juventus news, si lavora per chiudere Kolo Muani

Prima le cessioni e poi gli acquisti, il calciomercato Juventus è netto da questo punto di vista. Si lavora ad un accordo con il Nottingham Forrest per Douglas Luiz e le parti si stanno pian piano avvicinando. Gli inglesi offrono diritto di riscatto a 35, la Juve vuole un obbligo a 40 e l’ultima offerta del club inglese è un obbligo di riscatto legato alla qualificazione alle coppe nella prossima stagione. I bianconeri non sono ancora convinti ma si prova a chiudere.

La priorità di Comolli in questo momento è Randal Kolo Muani e in questi giorni si proverà a chiudere per un accordo con il Psg, un accordo sulla base di prestito con obbligo di riscatto tra 1 o 2 anni. L’attaccante francese è il primo e al momento unico nome per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Tudor, poi testa al centrocampista.

Il sogno del calciomercato Juventus è Hjulmand ma lo Sporting Lisbona chiede 60 milioni e c’è grande distanza, quindi l’affare è tutt’altro che semplice. Si valutano a potenziali alternative, nelle ultime ore è spuntato il nome di Sangarè del Nottingham ma occhio anche ad O’Riley e Amrabat. Per l’attacco attenzione alla situazione di Zirkzee ed uno tra lui e Hojlund partirà, la Juve osserva la sua situazione ed eventualmente studia l’affare low cost.