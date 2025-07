Calciomercato Juventus News: Aymeric Laporte resta l'osservato speciale in difesa, ma si devono verificare almeno due condizioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LAPORTE PUÒ ARRIVARE

La strada che dal calciomercato Juventus conduce all’acquisto del difensore centrale appare in salita, ma c’è un nome che convince più degli altri. La sensazione che qualcosa in più si potesse fare prima è comunque forte: in particolare, si tratta di Renato Veiga e del suo ritorno al Chelsea alla fine del prestito.

Calciomercato Juventus News/ Vlahovic opzione Al Hilal, Ndidi aggiunta per il centrocampo (7 luglio 2025)

Il portoghese aveva convinto, ma i Blues lo hanno riportato alla base prima che iniziasse il Mondiale per Club; poi, incredibilmente o meno, non lo hanno convocato per il torneo e questo ha lasciato più di una perplessità, non tanto sulla scelta di Enzo Maresca quanto su come la Juventus non abbia provato a insistere per un profilo che avrebbe fatto comodo.

Calciomercato Juventus News/ L'indizio social scatena i tifosi: arriva un altro colpo? (oggi 6 luglio 2025)

Senza di lui, e dovendo ancora verificare come Gleison Bremer tornerà da lungo infortunio, bisogna operare in difesa: come dicevamo c’è un nome che stuzzica ed è quello di Aymeric Laporte, classe ’94, 15 titoli con il Manchester City e l’Europeo della scorsa estate con la Spagna.

Intendiamoci: qualche anno fa avremmo parlato di un colpo straordinario per il calciomercato Juventus, ma è anche vero che ai tempi i bianconeri difficilmente avrebbero potuto acquistarlo; oggi è più semplice – sulla carta, lo vedremo – ma forse nemmeno Laporte è più quel centrale che incantava l’Europa e che Pep Guardiola si era assicurato dall’Athletic Bilbao.

Calciomercato Juventus News/ Tudor studia il tridente dei sogni: c'è anche una conferma!

LA JUVENTUS STUDIA L’OPERAZIONE LAPORTE

Il calciomercato Juventus segue con attenzione Aymeric Laporte: cinque anni e mezzo nel Manchester City, poi la volontà di emigrare altrove e, con sorpresa di tutti perché all’epoca aveva appena compiuto 29 anni, il trasferimento in Arabia Saudita, uno dei tanti ad avere accettato la corte della Saudi Pro League con uno stipendio a peso d’oro, visto che il centrale spagnolo percepisce circa 25 milioni a stagione dall’Al Nassr. Ecco, bisogna partire da qui: la prima condizione perché la Juventus acquisti Laporte dovrà essere che il calciatore accetti di ridursi lo stipendio.

In secondo luogo, dovrà scegliere di tornare in Europa, nel calcio che conta: da questo punto di vista la decisione la può prendere solo lui, può anche essere che a 31 anni Laporte abbia ormai valutato che l’Arabia Saudita sia il posto giusto per andare verso la parte conclusiva della carriera. Un aspetto che obbliga la stessa Juventus a riflettere: al netto del valore del calciatore, che abbiamo ben conosciuto negli anni a Bilbao e Manchester, davvero oggi sarebbe il difensore migliore con il quale sistemare il reparto a disposizione di Igor Tudor? Magari meglio lui che spendere 30 milioni per un David Hancko con il quale c’è già un accordo ma che, per quanto cercato, non sembra essere l’élite per il ruolo, altri nomi ci sono e anche di giovani attualmente non ancora esplosi, il calciomercato Juventus però deve iniziare a lavorare anche in questo senso.