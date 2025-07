CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VIA ALBERTO COSTA E NICO GONZALEZ

A Torino è tempo di operazioni in uscita ragionando sul calciomercato Juventus. I bianconeri potrebbero salutare Dusan Vlahovic, cercato ad esempio dal Milan, e non è sicuro che non riescano a riconfermare Francisco Conceiçao se non accontenteranno la richiesta del Porto per l’acquisto definitivo, ricordando anche l’imminente attivazione della clausola rescissoria da 45 milioni di euro.

Se prendiamo in esame il centrocampo, c’è però un elemento che pare essere destinato a partire dopo appena un anno dal suo approdo alla Continassa, ovvero Nico Gonzalez. L’argentino non ha reso come ci si aspettava da lui e adesso la Vecchia Signora è disposta a liberarsene per 30 milioni di euro se si faranno avanti società capaci di coprire questa cifra.

La destinazione più probabile per il sudamericano ex Fiorentina è l’Arabia Saudita, da cui si attendono proposte concrete per il suo cartellino. Un altro che potrebbe dire addio ai bianconeri è Alberto Costa, anche lui come il compagno arrivato da poco in Piemonte dato che era stato acquistato soltanto a gennaio prelevandolo dal Vitoria Guimaraes.

Il portoghese aveva firmato un contratto valido fino a giugno del 2029 ma sembra sempre più vicino al ritorno in Patria visto l’interesse mostrato nei suoi confronti dallo Sporting di Lisbona. Stando a Sportmediaset, il brasiliano Dodo potrebbe essere il sostituto ideale del lusitano nonostante la Fiorentina sia propensa a chiedere 30 milioni di euro per il cartellino dell’esterno difensivo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GRANIT XHAKA NEL MEZZO

Il calciomercato Juventus sembra aver individuato in Granit Xhaka l’obiettivo per migliorare la propria mediana. Già accostato con una certa insistenza nelle scorse settimane al Milan di mister Allegri, il centrocampista sotto contratto con il Bayer Leverkusen viene dato ora in orbita juventina nonostante debba compiere trentatre anni il prossimo settembre.

Quella dello svizzero è solo l’ultima pista che la Juve potrebbe decidere di percorrere visto l’interesse manifestato pure nei confronti di altri elementi come Wilfred Ndidi del Leicester City oppure Yves Bissouma del Tottenham Hotspur di cui si è parlato nei giorni scorsi. Proprio in Inghilterra gioca anche un altro profilo a lungo sognato dagli juventini, ovvero Sandro Tonali del Newcastle United.