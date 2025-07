Calciomercato Juventus news: Dusan Vlahovic continua a essere al centro dell’attenzione, focus sulle ipotesi italiane (oggi sabato 5 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: DUSAN VLAHOVIC PUÒ RESTARE IN ITALIA?

Non ci sono molte certezze sul futuro di Dusan Vlahovic, se non che questo tema continua ad essere al centro dell’attenzione per il calciomercato Juventus, una sorta di tormentone per il quale gli aggiornamenti sono praticamente quotidiani. Quali sono allora gli ultimi sviluppi oggi, sabato 5 luglio 2025?

Calciomercato Juventus News/ Bissouma, nuovo nome per la mediana. Conceicao, c'è lo sconto (5 luglio 2025)

Intanto, dobbiamo ricordare che fino a questo momento Dusan Vlahovic ha sempre rifiutato offerte che non fossero nel calcio “che conta”, dicendo quindi no all’Arabia Saudita ma anche alla Turchia. Non basta quindi nemmeno una società comunque gloriosa come il Fenerbahce, che per di più avrebbe proposito all’attaccante serbo uno stipendio annuo di 10 milioni di euro: la priorità di Vlahovic è chiara, continuare a giocare in una big europea.

Calciomercato Juventus News/ In difesa torna di moda Hancko, Douglas Luiz sblocca Sancho (4 luglio 2025)

Ci sono stati abboccamenti in Spagna e Inghilterra, forse con l’Atletico Madrid in primo piano, ma finora nulla si è concretizzato nonostante il lavoro del procuratore di Dusan Vlahovic, che sta facendo di tutto per portare all’attenzione del suo assistito solo offerte che soddisfino questo essenziale requisito.

Uno dei temi caldi è sempre lo stipendio: come vi abbiamo già raccontato, l’accordo tra la Juventus e Dusan Vlahovic era cominciato tranquillo per lievitare negli ultimi anni, motivo per cui l’ex Fiorentina non ha alcuna intenzione di rinunciare ai 12 milioni di euro l’anno se resterà in bianconero. Quali potrebbero essere quindi le piste alternative?

Calciomercato Juventus News/ Contatti per tenere il portoghese, il britannico resta in attesa (4 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LE IPOTESI PER VLAHOVIC IN SERIE A

Se nulla arrivasse da Spagna e Inghilterra, fermo restando il no a destinazioni meno tradizionali, ecco che per il calciomercato Juventus potrebbe esserci la necessità di trattare anche con altre squadre italiane che fossero interessate a Dusan Vlahovic. Per il momento resta più defilata l’Inter, che potrebbe farci un ragionamento forse solo se il serbo arrivasse alla scadenzate contratto – vero che è cambiata la politica di Beppe Marotta sui parametri zero, ma è altrettanto vero che un classe 2000 sarebbe un caso particolare perché ancora giovane rispetto a molti altri casi di calciatori in scadenza di contratto.

Ecco allora che le due ipotesi più calde in Italia per il calciomercato Juventus circa Dusan Vlahovic potrebbero essere il Milan e il Napoli. In rossonero l’attaccante ritroverebbe Max Allegri come allenatore, però ci sarebbe il problema legato all’ingaggio, tanto che la Gazzetta dello Sport riferisce che al momento il Milan ci potrebbe fare un pensiero solamente se la Juventus partecipasse al pagamento dello stipendio. La suggestione maggiore sarebbe quindi il Napoli e ovviamente in quel caso attenzione all’intreccio potenziale con Victor Osimhen, altro separato in casa che potrebbe fare il cammino opposto. Ne vedremo certamente delle belle…